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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL
04.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

730 işyerine Türkçe tabela uyarısı

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730 işyerine Türkçe tabela uyarısı

İstanbul Valiliği 15 Haziran’dan bu yana Türkçe tabela standartlarına uygun olmayan ve çoğunluğu Suriyeli sığınmacılara ait olan 730 işyerinin uyarıldığını açıkladı.

İşyeri sahiplerinden, İçişleri Bakanlığının belirlediği standartlara göre tabelalarının en az yüzde 75’lik kısmının Türkçe, yüzde 25’lik kısmının Arapça olarak düzenlenmesi istendi. İşyerlerine değişiklik için belli süre verildiği denetimlerin süreceği açıklandı. Pilot bölge olarak seçilen Fatih, Zeytinburnu ve Bayrampaşa ilçelerinde İstanbul Valiliğinin koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü, Kaymakamlıkları ve belediye ekiplerinin eşgüdümünde yürütülen denetim çalışmasının iki haftayı aşkın bir süredir devam ettiği açıklandı. 

730 işyerine Türkçe tabela uyarısı


Fatih Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından Kentsel Tasarım Projesi kapsamında cephe ve tabela modelleme çalışması başlatıldığının belirtildiği açıklamada, “Tabelaların ilan ve reklam standartlarına uygun hale getirilmesi için ziyaret, uyarı ve bilgilendirmelere devam edilmektedir. Bakanlığımızın bu minvalde vermiş olduğu talimatları gereğince, Valiliğimiz koordinasyonunda işyeri tabelalarının ilan ve reklam standartlarına uygunluğu, görevlendirilen kurumlar, 39 ilçe Kaymakamlığımız ve Belediyelerimiz ekipleri tarafından sürekli olarak denetlenecek, standartlara uygun olmayan tabelaların uygun hale getirilmesi sağlanacaktır” denildi. 

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