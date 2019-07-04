730 işyerine Türkçe tabela uyarısı
İstanbul Valiliği 15 Haziran’dan bu yana Türkçe tabela standartlarına uygun olmayan ve çoğunluğu Suriyeli sığınmacılara ait olan 730 işyerinin uyarıldığını açıkladı.
İşyeri sahiplerinden, İçişleri Bakanlığının belirlediği standartlara göre tabelalarının en az yüzde 75’lik kısmının Türkçe, yüzde 25’lik kısmının Arapça olarak düzenlenmesi istendi. İşyerlerine değişiklik için belli süre verildiği denetimlerin süreceği açıklandı. Pilot bölge olarak seçilen Fatih, Zeytinburnu ve Bayrampaşa ilçelerinde İstanbul Valiliğinin koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü, Kaymakamlıkları ve belediye ekiplerinin eşgüdümünde yürütülen denetim çalışmasının iki haftayı aşkın bir süredir devam ettiği açıklandı.
Fatih Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından Kentsel Tasarım Projesi kapsamında cephe ve tabela modelleme çalışması başlatıldığının belirtildiği açıklamada, “Tabelaların ilan ve reklam standartlarına uygun hale getirilmesi için ziyaret, uyarı ve bilgilendirmelere devam edilmektedir. Bakanlığımızın bu minvalde vermiş olduğu talimatları gereğince, Valiliğimiz koordinasyonunda işyeri tabelalarının ilan ve reklam standartlarına uygunluğu, görevlendirilen kurumlar, 39 ilçe Kaymakamlığımız ve Belediyelerimiz ekipleri tarafından sürekli olarak denetlenecek, standartlara uygun olmayan tabelaların uygun hale getirilmesi sağlanacaktır” denildi.
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