73 yıl süren araştırma
İngiltere’de 1946 yılından beri yürütülen araştırma, orta yaşlarda yüksek tansiyon sahibi olmanın ilerleyen yaşlarda demans riskini önemli ölçüde arttırdığını ortaya koydu.
COLLEGE London Üniversitesi bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmaya göre, uzmanların ‘hassas periyod’ olarak tanımladığı 36 ve 53 yaşları arasında yüksek tansiyon sahibi olmak, ilerleyen yaşlarda demans riskini önemli ölçüde arttırıyor. Uzun süreli yüksek kan basıncının beyin fonksiyonlarına zarar verdiğini belirten araştırma, 1946 yılının Mart ayında doğan 500 kişinin doğumdan itibaren alınan verilerinin incelenmesiyle yürütüldü. Doğdukları günden ölene kadar düzenli olarak kan tahlilleri yapılan katılımcıların, 69 ila 71 yaşları arasında ise tomografileri incelendi.
Araştırma sonucunda ‘hassas periyod’da tansiyonu yüksek çıkan kişilerin 71 yaşından itibaren beyin dalgalarında azalma gözlenirken, beynin farklı bölgelerini birbirine bağlayan beyaz beyin dokuları arasındaki boşluğun ise büyüdüğü fark edildi. Uzmanlar, tüm bu semptomların bilişsel zayıflama ve demansın habercisi olduğunu belirtiyor. Detayları The Lancet Neurology dergisinde yayımlanan araştırmanın yürütücüsü Profesör Jonathan Schott, “Bulgular, 30’larımızda bile tansiyonun, 40 yıl sonra beyin sağlığımızda çarpma etkisi yaratabileceğini ortaya koyuyor” değerlendirmesinde bulundu.
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