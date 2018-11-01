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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
01.11.2018 - 21:30, Son Güncelleme:

723 bin 91 bedelli

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723 bin 91 bedelli

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 723 bin 91 vatandaşın bedelli askerlik hizmetine başvurduğunu belirtirken, bugüne kadar 54 bin 36 kişinin temel askerlik eğitimini tamamladığını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na, bakanlığının 2019 yılı bütçesini sundu. Akar’ın komisyona sunduğu teklife göre, bakanlığın 2019 yılı toplam bütçesi 46 milyar 462 milyon 303 bin TL olarak planlanırken, 10.8 milyar TL’si modernizasyon programları kapsamındaki projelere, 7.4 milyar TL’si de personelin barınma, beslenme, giyim ve taşıma gibi ihtiyaçları için ayrıldı.

Türkiye’nin ana silah sistemleri harcamalarının, savunma harcamalarına oranı ise 2017’de yüzde 30.60 iken 2019’da bu oranın yüzde 35 seviyesinde olacağı öngörüldü.

FETÖ’DEN 15 bin ihraç Güncel konularla ilgili de bilgi veren Akar, şunları söyledi:

“(Bedelli askerlik) Başvuran 723 bin 91 vatandaşımızın 572 bin 873’ü işlemlerini tamamlatmış ve 54 bin 36’si temel askerlik eğitimlerini bitirmiş, 13 bin 555’i temel askerlik eğitimlerine devam etmektedir.

(FETÖ/PDY ihraçları) 15 Temmuz 2016’dan itibaren FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle 150 general, 7 bin 595 subay, 5 bin 723 astsubay, 1261 uzman erbaş/sözleşmeli er, 424 memur/işçi olmak üzere 15 bin 153 personel ihraç edilmiş, 323 personel ise göreve iade edilmiştir.
(F-35 programı) İlk iki F-35A uçağı, 21 Haziran 2018’de teslim alınarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmiş olup, 3’üncü ve 4’üncü uçaklar Mart 2019’da teslim alınacak. İlk 4 uçağımız, 2020 sonuna kadar Türk pilotlarının eğitimi için ABD’de kalacak. 5’inci ve 6’ncı uçaklar ise Kasım 2019’da Türkiye’ye intikal edecek. 2018-2020 yılları arasında 13’ü pilot olmak üzere 332 personel eğitimlerini ABD’de alacak.”

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