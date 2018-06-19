7000 bin bekçi alımında son başvuru tarihi ne zaman? İşte bekçi alımı başvuru şartları

Çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamada kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla, "Çarşı ve Mahalle Bekçileri" teşkilatı güçlendirilecek. Bekçi alımı için başvuru tarihi ve şartları, Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden duyuruldu. Peki, Bekçi alımı için nasıl başvuru yapılır? Bekçi ilanı için kimler başvuru yapabilir?
Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 3 ilimize (7.000) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Adaylar, 08-22 Haziran 2018 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir. Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir. Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur. Denildi
ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
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UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.
UYARI: Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;
•Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,
•Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
•Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
•Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
•Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.
Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.
UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı veya değişik benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.
|ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALINACAK İLLER VE KONTENJAN SAYILARI
|S.NO
|İL ADI
|PLANLAMA SAYISI
|S.NO
|İL ADI
|PLANLAMA SAYISI
|1
|Adıyaman
|85
|38
|Kütahya
|80
|2
|Afyonkarahisar
|110
|39
|Malatya
|110
|3
|Ağrı
|90
|40
|Manisa
|170
|4
|Amasya
|75
|41
|Kahramanmaraş
|170
|5
|Ankara
|150
|42
|Muğla
|200
|6
|Antalya
|100
|43
|Muş
|60
|7
|Artvin
|50
|44
|Nevşehir
|65
|8
|Aydın
|170
|45
|Niğde
|75
|9
|Balıkesir
|170
|46
|Ordu
|50
|10
|Bilecik
|65
|47
|Rize
|100
|11
|Bingöl
|60
|48
|Samsun
|50
|12
|Bitlis
|65
|49
|Siirt
|65
|13
|Bolu
|65
|50
|Sinop
|50
|14
|Burdur
|65
|51
|Sivas
|110
|15
|Bursa
|100
|52
|Tekirdağ
|200
|16
|Çanakkale
|90
|53
|Tokat
|90
|17
|Çankırı
|50
|54
|Trabzon
|150
|18
|Çorum
|90
|55
|Tunceli
|50
|19
|Denizli
|170
|56
|Şanlıurfa
|150
|20
|Edirne
|90
|57
|Uşak
|75
|21
|Elazığ
|100
|58
|Van
|200
|22
|Erzincan
|65
|59
|Yozgat
|75
|23
|Erzurum
|75
|60
|Zonguldak
|80
|24
|Eskişehir
|170
|61
|Aksaray
|75
|25
|Gaziantep
|100
|62
|Bayburt
|50
|26
|Giresun
|75
|63
|Karaman
|60
|27
|Gümüşhane
|50
|64
|Kırıkkale
|75
|28
|Isparta
|85
|65
|Batman
|100
|29
|İstanbul
|200
|66
|Bartın
|50
|30
|İzmir
|100
|67
|Ardahan
|50
|31
|Kars
|60
|68
|Iğdır
|50
|32
|Kastamonu
|70
|69
|Yalova
|65
|33
|Kayseri
|180
|70
|Karabük
|60
|34
|Kırklareli
|75
|71
|Kilis
|50
|35
|Kırşehir
|65
|72
|Osmaniye
|90
|36
|Kocaeli
|100
|73
|Düzce
|70
|37
|Konya
|250
|TOPLAM
7000
ŞAHSEN BAŞVURULARIN ALINMASI
Ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (https://pa.edu.tr) açıklanacak olan başvuru tarihleri ve başvuru merkezlerine mesai saatleri içerisinde (08.00-17.00 saatleri arası) Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta yoluyla veya belirtilen tarihler haricinde ya da şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Sınav Merkezlerine Şahsen Başvuru-Evrak Teslim ile Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Tarihleri:
Adayların internet üzerinden https://pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Başkanlığın resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulur.
Adaylara ayrıca posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların başvuru merkezleri ve başvuru tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.
UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezlerine adayların alımı sırasında yanlarında cep telefonu, ses görüntü kayıt cihazı veya değişik benzeri hiçbir elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.