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    7000 bin bekçi alımında son başvuru tarihi ne zaman? İşte bekçi alımı başvuru şartları

    Hürriyet Haber
    19.06.2018 - 08:23 | Son Güncelleme:

    Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuru ile yayınlanan 7000 bin bekçi alımı için başvuru şartları belirlenmiş hangi ile kaç bekçi alınacağı da açıklanmıştı. Şimdi başvuru yapmak isteyenlerin merak ettiği sorular arasında son başvuru tarihinin ne zaman olduğu yer alıyor. Peki 7000 bin bekçi alımı başvurularında son başvuru tarihi hangi gün? İşte başvuru şartları ve detaylar

    Çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamada kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla, "Çarşı ve Mahalle Bekçileri" teşkilatı güçlendirilecek. Bekçi alımı için başvuru tarihi ve şartları, Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden duyuruldu. Peki, Bekçi alımı için nasıl başvuru yapılır? Bekçi ilanı için kimler başvuru yapabilir?

    Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 3 ilimize (7.000) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Adaylar, 08-22 Haziran 2018 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir. Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir. Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur. Denildi

    ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    c) En az 167 cm boyunda olmak,

    d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

    e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

    f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

    g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

    h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

    i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

    j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

    k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

    l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

    m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

    n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

    o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

    p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

    q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

    r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

    s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

    ÖN BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

    UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

    UYARI: Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;

    •Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,

    •Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

    •Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

    •Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

    •Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

    Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

    UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı veya değişik benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.

    ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALINACAK İLLER VE KONTENJAN SAYILARI
    S.NOİL ADIPLANLAMA SAYISIS.NOİL ADIPLANLAMA SAYISI
    1Adıyaman8538Kütahya80
    2Afyonkarahisar11039Malatya110
    3Ağrı9040Manisa170
    4Amasya7541Kahramanmaraş170
    5Ankara15042Muğla200
    6Antalya10043Muş60
    7Artvin5044Nevşehir65
    8Aydın17045Niğde75
    9Balıkesir17046Ordu50
    10Bilecik6547Rize100
    11Bingöl6048Samsun50
    12Bitlis6549Siirt65
    13Bolu6550Sinop50
    14Burdur6551Sivas110
    15Bursa10052Tekirdağ200
    16Çanakkale9053Tokat90
    17Çankırı5054Trabzon150
    18Çorum9055Tunceli50
    19Denizli17056Şanlıurfa150
    20Edirne9057Uşak75
    21Elazığ10058Van200
    22Erzincan6559Yozgat75
    23Erzurum7560Zonguldak80
    24Eskişehir17061Aksaray75
    25Gaziantep10062Bayburt50
    26Giresun7563Karaman60
    27Gümüşhane5064Kırıkkale75
    28Isparta8565Batman100
    29İstanbul20066Bartın50
    30İzmir10067Ardahan50
    31Kars6068Iğdır50
    32Kastamonu7069Yalova65
    33Kayseri18070Karabük60
    34Kırklareli7571Kilis50
    35Kırşehir6572Osmaniye90
    36Kocaeli10073Düzce70
    37Konya250TOPLAM

    7000

    ŞAHSEN BAŞVURULARIN ALINMASI

    Ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (https://pa.edu.tr) açıklanacak olan başvuru tarihleri ve başvuru merkezlerine mesai saatleri içerisinde (08.00-17.00 saatleri arası) Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta yoluyla veya belirtilen tarihler haricinde ya da şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

    Sınav Merkezlerine Şahsen Başvuru-Evrak Teslim ile Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Tarihleri:

    Adayların internet üzerinden https://pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Başkanlığın resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulur.

    Adaylara ayrıca posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların başvuru merkezleri ve başvuru tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

    UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezlerine adayların alımı sırasında yanlarında cep telefonu, ses görüntü kayıt cihazı veya değişik benzeri hiçbir elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

    Etiketler: başvuru şartları , nasıl başvurulur , 7000 bin bekçi alımı , son dakika , haberler
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