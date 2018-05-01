70 yıldır Hürriyet

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ve demokrasi yolculuğunun temel taşlarından biri olan Hürriyet, bu anlamlı günü ve yılı, onu bugünlere getiren okurlarıyla birlikte kutluyor.

Yakında sizlerle buluşacak olan 70’inci yıl özel eklerimizin yanı sıra, Altın Kelebek’ten Kırmızı Ödülleri’ne, Sign of The City yarışmasından Gelişen Bölgeler Zirveleri’ne kadar bütün Hürriyet organizasyonları 70’inci yıl kutlamaları kapsamında gerçekleşiyor.

Bizi 70 yıldır zirvede tutan okurlarımıza sonsuz teşekkürler.

Hepimize kutlu olsun