70. yıl onur gecesi

2017 ÖDÜLLERİ

EN İYİ 360° Yılbaşı gecesi Reina’da acımasızca 39 kişiyi katleden terörist Abdulkadir Masharipov’un 16 Ocak 2017’de yakalanmasını anında hurriyet.com.tr’de duyurarak internette ayın en çok okunan Hürriyet haberleri arasında yer almasını sağlaması, ardından da gazetede yayımlanan “Canavar yakalandı” başlıklı haberi hazırlaması nedeniyle Toygun Atilla.

EN İYİ SOSYAL MEDYA

Reina saldırganı Masharipov’un, katliamı gerçekleştirdikten sonra kurbanlarının arasında saklanmaya çalışırken yerde yatan T.B. tarafından tekmelenmesi görüntülerine ulaşarak, 7 Ocak 2017 tarihinde hurriyet.com.tr’den yayınlanmasını sağlaması, bir gün sonra da gazetede “Reina’da neler yaşandı. Tekme anı” başlığıyla yayımlanan ve ayın en çok paylaşılan Hürriyet içerikleri arasına giren haberi hazırlaması nedeniyle İsmail Saymaz.

EN İYİ VİDEO

İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017 tarihinde meydana gelen hain saldırıda, teröristlerin adliyeye girmesini hayatı pahasına önleyerek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’i anlatan ve bir yılı kapsayan jüri değerlendirme döneminde en çok izlenen ve paylaşılan Hürriyet videosu olan “Bu ülkenin insanları sana minnettar” başlıklı videoyu hazırlaması nedeniyle Baran Gülyüz.

EN İYİ HİKÂYE ANLATIMI

18 Aralık 2016 tarihinde Hürriyet Pazar’da “Uzaya çıkacak ilk Türk” başlığıyla yayımlanan röportajı farklı görselleri ve sunuşuyla çok çarpıcı bir biçimde hikâye etmeleri nedeniyle Savaş Özbey ve Emre Yunusoğlu.

EN İYİ FOTOĞRAF

Çevik Kuvvet polisi Mevlüt Altıntaş’ın Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldürdüğü şok suikastın görselini bütün dünyaya ilk sunan ve 19 Aralık 2016 tarihinde hurriyet.com.tr’de bir gün sonra da gazetede yayımlanan fotoğrafıyla Haşim Kılıç.

EN İYİ SAYFA

17 Mart 2017 tarihli ana gazete 34. sayfayla Umut Hızdil.

2018 ÖDÜLLERİ

EN İYİ HABER 17 Ocak 2018 tarihinde hurriyet com.tr’de, ardından gazetede yayımlanan, İstanbul’da bir devlet hastanesinde 5 ayda 115 çocuğun hamileliği saptanmasına rağmen yasal işlemler için emniyete haber verilmemesini konu edinen ve ayın hem en çok okunan hem de en çok paylaşılan Hürriyet içerikleri arasına girerek gündem yaratan “Türkiye’yi sarsacak utanç listesi” başlıklı haberiyle Dinçer Gökçe.

EN İYİ 360°

27 Ağustos 2017 tarihinde sunucu Vatan Şaşmaz’ın öldürüldüğünü Türkiye’ye ilk Hürriyet’ten duyuran “Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz öldürüldü” haberiyle Çetin Aydın.

EN İYİ SOSYAL MEDYA

28 Şubat 2018 tarihinde internette yayımlanarak sosyal medyada ayın en çok paylaşılan ve en çok okunan Hürriyet haberleri arasına giren, İstanbul’da öğrencilerin öğretmenleri tarafından dövüldüğü, kız ve erkek çocukların çıplak halde topluca tuvaletlere götürüldüğü bir anaokulunda yaşanan akıl almaz olayları anlatan “Burası İstanbul’da bir kreş! Tek kelimeyle rezalet” haberiyle Aziz Özen.

EN İYİ VİDEO

13 Eylül 2017 tarihinde hurriyet.com.tr’de yayınlanarak ayın en çok görüntülenen Hürriyet videoları arasına giren, savaşın ölüm, yoksulluk, perişanlık demek olduğunu ama bu acımasızlık içinde az da olsa sanata, eğlenceye tutunarak normal bir hayat sürmeye çabalayanların da bulunduğunu gösteren “Şam’ın iki yüzü” başlıklı video nedeniyle Zeynep Bilgehan (muhabir), Sebati Karakurt (görüntü) ve Sibel Denizmen (kurgu).

EN İYİ HİKÂYE ANLATIMI

23 Temmuz 2017 tarihinde Hürriyet Pazar ekinde ve hurriyet.com.tr’de yayınlanan “Er meydanında Türkiye şampiyonunun karşısına hangi cesaretle çıktım” başlıklı, Kırkpınar’da kispet giyip peşrev çekişini, ilk turda rakibini tuş edip ikinci turda bir şampiyonla güreşmesini anlatan yazısı nedeniyle Serkan Ocak.

EN İYİ FOTOĞRAF

22 Ağustos 2017 tarihinde ana gazetede yayımlanan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu Adalet Yürüyüşünde öğle yemeği molasında atletle gösteren “Vatandaş Kemal” fotoğrafıyla Selahattin Sönmez.

EN İYİ SAYFA

11 Şubat 2018 Hürriyet Pazar 2. sayfayla Ozan Sile.

KIDEM ÖDÜLLERİ

Emekli olan Mustafa Şen, Recep Can ve Sedat Nokta’ya emeklilik plaketi verildi.

40. YIL PLAKETİ

Bekir Özen, Celal Korkut, Turhan Karademir, Ümit Oktay Ensari.

35. YIL PLAKETİ

Gurbet Gökçe, Sedat Sami Akyıldız, Süleyman Arat.

30. YIL PLAKETİ

Ahmet Büyükdoğan, Dursun Ateş, Ergül Satıç, Erhan Sivaslı, Hasan Kömür, İsmail Er, Mahmut Sakarya, Murat Gökerti, Mustafa Doğan, Oya Armutçu, Selamettin Özen, Tarık Devrim.

Demirören Medya CEO’su ve Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal - Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar

25. YIL PLAKETİ

Abdulvahap Munyar, Bülent Gülgün, Bülent Günay, Davut Bozoğlu, Eyüp Kelebek, Faruk Bildirici, Gila Benmayor, Hisar Ataman, İrfan Sert, Kamil Kanat Atkaya, Kazım Özel, Mesude Erşan, Mustafa Kınalı, Nerdun Hacıoğlu, Nuran Çakmakçı Sulu, Ömer Bilge, Ömür Gedik, Sedat Ergin, Şehriban Oğhan, Şule Berin Pehlivan, Toygun Atilla, Turan Yılmaz, Yalçın Bayer, Zekeriya Çalışkan.

20. YIL ROZETİ Ahmet Ali Özben, Akan Serinkaya, Ali Kemal Hayıroğlu, Aydan Erbuğ, Aydın Başak, Aydın Fettah, Ayşe Banu Tuna, Ayşegül Usta, Aytekin Oktan, Bahadır Köksal, Barış Erel, Bülent Zorlu, Cihan Taşçı, Cumali Özlüçelme, Engin Özyurt, Ercan Sarsılmaz, Erdal Yıldız, Erkan Aktuğ, Ersan Ersoy, Ersen Adaklı, Evrim Tavacı, Fikret Uğur Ergan, Hakan Kılıç, Hakan Özçelik, Hasan Akpınar, Hasan Sinan, Hüseyin Akpınar, İsmail Bacı, Kamil Dağdelen, Lale Çakmur, Latif Demirci, Mahmut Yazıcı, Mehmet Göbel, Mehmet Güdek, Mehmet Terdek, Mesut Çatak, Metin Ateş, Muhammet Volkan Teke, Murat Çatak, Murat Çetin, Murat Kasap, Mürsel Babacan, Nazan Mengü, Nazmi Gürkan Baktır, Necati Sezgin, Nevzat Ayyıldız, Osman Aydoğdu, Osman Savaş, Ömer Öztürk, Özcan Çakmak, Rasim Delimazı, Sabit Yeşilyurt, Sadık Coşkun, Seda Kınacı, Sema Tokatlı, Serdar Gökgöz, Serdar Savran, Serpil Deniz, Sevgi Akçay, Sevim Arifoğlu, Suat Termanoğlu, Süleyman Arslan, Süleyman Ercüment Eraslan, Şencan Şimşek, Şenol Meydan, Tuncay Gündüz, Yalçın Omaç, Yaşar Çelik, Yusuf Kara.

10. YIL ROZETİ Adem Mezralı, Ahmet Burak Coşkan, Ahmet İstemkar, Ali Cem Tursun, Anıl Demir, Arda Akın, Bahar Çohadar Özyurt, Betül Aydoğdu, Binnur Terzioğlu, Bülent Sarıoğlu, Cansu Çamlıbel Özerten, Cemal Yüksel, Cenk Öz, Demet Özdemir Yıldırım, Deniz Gürel, Elif Altındağ, Elif Özcan, Elif Ünal, Engin Dalğıç, Engin Kamacı, Ercan Kurt, Erhan Tekten, Ersin Karaaslan, Esra Şenyüz, Fahrettin Razi Canikligil, Fatih Balaç, Fevzi Kızılkoyun, Fuat Tamer Huşelo, Fulya Özgel Yılmaz, Gazi Güvendi, Gıyasettin Sertkaya, Gökhan Bayat, Gökhan Hebepci, Gül Bilgin, Hakan Bacak, Hakan Dağdeviren, Hakan Salih Gence, Harun Topçu, Hasan Şahin, Haydar İkbal, Hülya Soyöz, Hüseyin Güngör, Hüseyin Gür, Hüseyin Zencirci, İbrahim Karaağaç, İbrahim Seyrek, İdris Tiftikci, İlhan Çelik, İsmail Değirmenci, Kadir Ünal, Kemal Gökhan Önem, Levent Kulu, Mehmet Emre, Mehmet Kahraman, Mehmet Koray Eldeymez, Mehmet Tunay, Mehmet Yirun, Meltem Özgenç, Memik Erdinç Çelikkan, Mesut Atasoy, Mesut Hasan Benli, Murat Bellikli, Murat Sert, Mustafa Erer, Nebi Kök, Onur Alp Baklacı, Osman Can Göktepe, Osman Şişko, Osman Yıldırım, Osman Yılmaz, Ömer Noyan Doğan, Özcan Öztürk, Özen Koç, Özgür Altuncu, Özgür Daldaban, Özgür Korkmaz, Saygın Baykara, Sedef Batı, Selami Semiz, Semih Ertuğ, Sercan Buluç, Serkan Ocak, Serkan Topçu, Sertaç Bala, Sinem Vural, Ufuk Nalbat, Umut Veis, Yaşar Türkmen, Yavuzer Oral Okayben, Zafer Yaman, Zehra Gizir, Zeynep Bilgehan, Cansu Topçu, Emre Topçu.

Gülden Aydın

EN İYİ HABER

5 ŞUBAT 2017 tarihinde yayımlanan ve İzmir’in Kiraz ilçesine bağlı iki köyde 12-15 yaşındaki kız çocuklarının ailelerine 20-40 bin TL sus payı ödenerek kaçırılıp evlendirilmesini Türkiye’ye duyuran “Olmaz olsun böyle gelenek” başlıklı çarpıcı haberiyle Gülden Aydın.

25. YIL PLAKETİ

KIDEM ve yayın ödüllerinin verildiği gecede, Marmara İletişim’de öğrenciyken başladığı gazetecilik mesleğinde 40. yılını dolduran Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar’a da ‘Hürriyet’te 25’inci Yıl Hizmet Plaketi’ verildi. Vahap Munyar, plaketini Demirören Medya CEO’su ve Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal’ın elinden aldı.

İSİMİZİN ÖZÜ HABERCİLİK

ÖDÜL töreninde konuşan Demirören Medya CEO’su ve Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Hürriyet gazetesine uzun yıllar emek veren çalışanlara teşekkür etti, aidiyet duygusunun önemine değindi. Soysal, şunları söyledi:

KATKINIZ BÜYÜK

“Hepimizin çok iyi bildiği Türk basınının amiral gemisi Hürriyet tam 70 yaşında. Bu, dile kolay bir kelime gibi geliyor ama aslında bir yüzyıl ifade ediyor. Özellikle de basında ‘Gün uzar yüzyıl olur’ diye bir söz var. Biz gazeteciler bu yılları çok uzun yaşıyoruz. Dolu dolu yaşıyoruz. 70 yıl içerisinde bu gazeteden binlerce basın emekçisi geçti. Kaybettiklerimizi rahmetle anıyorum. Görev süresini tamamlayıp aramızdan ayrılanlara selamlarımızı iletiyorum. Ve onlara buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Kıdem ödülüne değer bulunanların listesine şöyle bir baktığımda, yazı işlerinden ulaştırmaya kadar birçok departmanda 40 yıl, 30 yıl, 20 yıl gibi uzun süreler çalışmış onlarca arkadaşımızın olduğunu gördüm. Yeri geldi evinize gitmediniz. Hepimiz özel yaşamlarımızdan birçok şey verdik. ‘Hürriyet’i eviniz, yuvanız bildiniz. Tüm zamanınızı, enerjinizi işinize verdiniz. Bu yüzden Hürriyet, Türkiye’nin en değerli markalarından biriyse bunda elbette sizlerin katkıları çok büyük.

Medya genç ve dinamik bir sektör. Aramıza her gün yeni çalışma arkadaşlarımız katılıyor. Onların heyecanı ve dinamizmi mesleğimiz için kuşkusuz çok değerli. Ancak sizlerin işlerinize olan bağlılığınızın da onlara ilham vermesini diliyorum.

SAYFADAN VİDEOYA

İşimizin özü habercilik. Ve bu anlamda oluşturulan katma değer ise çok önemli. Başlıktan fotoğrafa, sayfa tasarımından video içeriğine kadar her aşama habere değer ve ayrıcalık katıyor. Hürriyet gazetesinde ve hurriyet.com.tr’de bu performansıyla ödüle değer bulunan arkadaşlarımızın başarılarının devamını diliyorum. Dünya medyada farklı yere gidiyor. Soğuk Savaş yıllarından önce medya ‘izm’lerin kaleleriydi.

YANLIŞA TAVIR

Tavır gazeteciliği birinci sıradaydı ama bizlerin şimdi bu dünyada çok büyük bir sorumluluğu var. O da demokrasiyle yönetiliyorsa, bu demokrasinin birinci vazgeçilmez şartı tahammüldür. Biz de herkese tahammül edeceğiz. Herkes de bize tahammül etmek zorunda. Ama kimin neye inandığıyla ben hiç hayatımda ilgili olmadım. Neyin doğru olduğuyla daha çok ilgili olmaya çalıştım. Yoksa herkese göre doğru var. İkincisi bizim bu tavır gazeteciliğini değil de yanlışlara karşı bir tavır gazeteciliği geliştirmemiz gerektiğini ısrarla altını çiziyorum. Biz bin yıldır bu topraklarda bir arada yaşama sanatını keşfetmiş bir millet olarak, yeniden medya olarak bu birlikteliği sağlayacak en büyük birinci sorumlu adres olarak bunu başarabilirsek, sokaklara, caddelere ülkenin hemen her yerine huzur gelmiş olur.”

HARİKA BİR GECEYDİ

HÜRRİYET bünyesinde düzenlenen törenlerin tek sunucusu Reyhan Kilment’ti. Yıllardır genel yayın yönetmenlerinin asistanlığını yapan ve son olarak Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar’ın asistanı olan Reyhan Kilment, kıdem ve yayın ödülleri gecesini de başarıyla sundu. Kilment, “Hürriyet’in 70. yıl sunumunu yapmak benim için şahane bir duyguydu. Harika bir geceydi” dedi.

Ödül töreninin ardından tüm Demirören Medya çalışanları yeni yıl partisinde bir araya geldi. Kutlama, coşkulu ve eğlenceli anlara sahne oldu. (İSTANBUL-DHA)