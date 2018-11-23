70. yıl anması
İngiliz kuşatması sırasında iki yıl yedi ay boyunca Medine’yi savunurken, kutsal emanetleri de İstanbul’a yollayan ‘Çöl Kaplanı’ diye anılan Fahreddin Paşa, Aşiyan Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.
Fahreddin Paşa’nın oğlu Orhan Türkkan’ın çocuğu olan Zeki Türkkan “Bu yıl Fahreddin Paşa’nın 70. ölüm yıldönümü. Önümüzdeki yıl ocak ayı Medine savunmasının 100. yılı oluyor. Medine savunması Osmanlı’nın en son savunmasıdır. Dedemizin bu şekilde anılması bizim için gurur kaynağıdır. Milletimizin sahip çıkması hepimiz için önemlidir” derken Türkkan’ın diğer oğlu Ömer Fahreddin Türkkan ise “Dedemiz son dönemlerde daha çok hatırlanmaya başlandı. Evvelce pek hatırlanmıyordu. Bu durum bizi memnun ediyor” dedi. m Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
ÇÖL KAPLANI KİMDİR?
Fahreddin Paşa’nın 1. Dünya Savaşı döneminde İngilizlerin desteğinde isyana girişen Şerif Hüseyin ordusuna karşı yaptığı Medine Müdafaası büyük takdir topladı. 2 yıl 7 ay süren Medine Müdafaası sonrası ‘Medine Müdâfii’, ‘Türk Kaplanı’, ‘Çöl Kaplanı’, ‘Medine Kahramanı’ lakaplarıyla anıldı.
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