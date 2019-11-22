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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/DHA
22.11.2019 - 17:04, Son Güncelleme:

70 yaşındaki adam, 16 yaşındaki kıza tacizden gözaltına alındı

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70 yaşındaki adam, 16 yaşındaki kıza tacizden gözaltına alındı

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde 70 yaşındaki A.I.S., 16 yaşındaki H.Y. adlı genç kızı eliyle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Geçen çarşamba günü Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldiği öne sürülen taciz olayı şöyle gelişti;

 A.I.S., H.Y. adlı kızı elle taciz etti. Küçük kız durumu önce ailesine ardından da polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.I.S.'yi aynı akşam gözaltına aldı. Sağlık kontrolden geçirildikten sonra sorgulanan A.I.S., 'çocuğa cinsel istismar' suçundan adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 16 yaşındaki H.Y.'yi elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.I.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.I.S.'ye, kendisinin ve genç kızın oturduğu siteye yaklaşmama cezası verildi.

'BANA 'BENDEN DAHA AHLAKLISIN' DERDİ'

A.I.S.'nin 4 yıl önce evlendiği eşi M.S. (60), bu iddiaları duyduğunu ancak inanmadığını ve polis eve geldiğinde gerçek olduğunu anladığını ifade edip, "Bir yıl önce eşim hakkındaki bu iddiaları duydum. Ancak kendisine toz konduramadım. Kendisini balla börekle besledim. Böreği severdi. O da bana her zaman 'Benden 10 numara yükseksin, benden ahlaklısın. Ben seni hak etmiyorum' diye iltifat ederdi. Dedikoduları duyunca kendisine sordum. Öyle bir şey olmadığını söyledi ve iddiaları yalanladı. Dün eve polis gelince her şeyin gerçek olduğunu anladım" dedi.

EŞİNE BOŞANMA DAVASI AÇMIŞ

M.S., ayrıca A.I.S.'nin kendisine boşanma davası açtığını yeni öğrendiğini belirtip, "Ben onu beslerken, ona bakarken o bana boşanma davası açmış. Dün elime tebligat ulaştı. 12 Aralık'ta davamız var. Beni herkese rezil etti" diye konuştu.

'1 YILDIR TACİZ EDİYORMUŞ'

H.Y.'nin annesi M.Y. ise A.I.S.'in kızına bir yıldan beri tacizde bulunduğunu ve olayı yeni öğrendiğini söyledi. A.I.S.'nin cep telefonundan kızına mesajlar attığını da belirten M.Y., şikayetçi olduklarını dile getirerek, "Biz ona dede gözüyle bakarken o bu ahlaksızlığı yapmış" dedi.

Ayrıca, A.I.S.'in H.Y.'ye attığı mesajlar, ortaya çıktı ve bu mesajlar, polis kayıtlarında yer aldı.

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