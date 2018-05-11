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    70 üniversite öğrencisi berberden şikayetçi oldu

    Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)
    11.05.2018 - 17:32 | Son Güncelleme:

    Karabük'te, yaklaşık 70 üniversite öğrencisi, berber K.K.'nin (29) kendilerine telefon satın aldırdığını, borç alarak ödemediğini iddia ederek, dolandırıldıklarını söyleyerek şikayette bulundu.

    Karabük Üniversitesi'nde öğrenim gören yaklaşık 70 öğrenci, karakola giderek Kılavuzlar köyünde berber dükkanı işleten K.K.'nin kendilerini dolandırdığını iddia ederek şikayetçi oldu. Polis, eşi ve çocuğuyla ortadan kaybolan K.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Üniversite öğrencileri, K.K.'nın evinin ve dükkanının bulunduğu 4 katlı apartmanın önünde nöbet tutmaya başladı. Öğrenciler, K.K.'nin parasını kendisinin ödeyeceğini belirterek, 5 bin TL değerinde telefon aldırdığını, aldığı borç paraları ödemediğini iddia etti.

    Bir öğrenci, "Bana, 'eşim telefon kullanmamı istemiyor. Eşimden habersiz iyi bir telefon almak istiyorum ama bana kredi çıkmıyor. Sen bana telefon al, parasını veririm' dedi. Ben de iş yerini bildiğim ve kendisine güvendiğim için bir mağazaya gittik, cep telefonu beğendi. Değeri 4 bin 799 TL olan cep telefonunu kredi çekip aldığım için borcum 5 bin 599 TL oldu. Bu parayı da 12 taksitle ödemeye başladım. Daha sonra bu parayı kendisinden istedim. Yarın, ertesi gün ödeyeceğim dedi ve bugüne kadar ödemedi. Bu şahsın benim gibi birçok öğrenciyi bu şekilde dolandırdığını öğrenince karakola geldim" dedi.

    Bir öğrenci ise "Kaza yaptığını, para lazım olduğunu iddia ederek para istiyordu. Bana kredi başvurusunda bulundurdu. Arabasının kendi üzerine değil, oto kiralama firması üzerine olduğunu öğrendik. Bir çare bekliyoruz" diye konuştu.

    K.K.'nin komşusu ise "Buraya günlerdir öğrenciler geliyor. Dolandırıldıklarını söylüyorlar. Herkesi dolandırmış. Bana da öyle tekliflerde bulundu ama ben kabul etmedim. Şu anda kimse nerde olduğunu bilmiyor" dedi.

    70 üniversite öğrencisi berberden şikayetçi oldu

     

    Etiketler: dolandırıcı , kestir git , gündem
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