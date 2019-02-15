70 milyonu hâlâ almadı
Milli Piyango’nun yılbaşında tam biletle 70 milyon lira kazanan talihlisi hâlâ parasını almadı.
Milli Piyango’nun büyük ikramiyesi, 20 yıl aradan sonra ilk kez tam bilete isabet etmişti. Büyük ikramiyeyi, İstanbul’dan aldığı biletle kazanan talihli bu parayı faize yatırsaydı, parası 71 milyon 632 bin 170 lira olacaktı. Talihlinin 45 gündeki kaybı toplam 1 milyon 632 bin lira oldu. Talihli ikramiyeyi sene sonuna kadar almazsa para Hazine’ye devredilecek.
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