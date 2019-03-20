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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
20.03.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

70 milyon liralık büyük ikramiyeyi tutturan talihli parasını henüz almadı

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70 milyon liralık büyük ikramiyeyi tutturan talihli parasını henüz almadı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğünce, 31 Aralık 2018'de yapılan yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi tutturan talihlinin parasını almak için henüz başvuruda bulunmadığı bildirildi. Büyük ikramiye ocak ayında bankaya yatırılsaydı, bugüne kadar yaklaşık 2 milyon 630 bin lira faiz geliri elde edileceğinin hesaplandığı belirtildi.

MPİ'den yapılan açıklamada, 31 Aralık 2018'deki yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin İstanbul Kadıköy Şubesine sevk edilen ve şube tarafından Ali Özçamlı isimli Milli Piyango seyyar bayisine satılan 7615536 numaralı tam bilete isabet ettiği hatırlatıldı.

Talihlinin 20 Mart itibarıyla ikramiyesini almak üzere idareye başvurmadığı belirtilen açıklamada, biletin zaman aşımı süresinin 1 yıl olduğu ve 31 Aralık'a kadar ibraz edilmezse ikramiyenin ödenmeyeceği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, oyunlarda alınmayan ikramiye tutarının idare hesaplarına gelir kaydedildiği ve Hazineye devredildiği vurgulandı.

Öte yandan, bankalarla yapılan görüşmeye de işaret edilen açıklamada, büyük ikramiye ocak ayında bankaya yatırılsaydı, bugüne kadar yaklaşık 2 milyon 630 bin lira faiz geliri elde edileceğinin hesaplandığı belirtildi.

 

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