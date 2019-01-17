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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selçuk BAŞAR-Tolga SAĞLAM/ÇARŞIBAŞI,(Trabzon), (DHA)
17.01.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

6 milyon lirayla bir gece yarısı ortadan kayboldu

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Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde hırsız korkusu yaşayan vatandaşların altın ve paralarını 'güvende tutmak' için emanet ettiği kuyumcu S.K. bir gece yarısı dükkanını kapatıp, ortadan kayboldu. Toplam 6 milyon TL değerinde altın ve dövizi kuyumcuya teslim eden 70 kişi, dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kuyumcu mağduru sayısının 350'yi bulabileceği belirtildi.

Çarşıbaşı ilçesinde vatandaşlar altın ve para birikimlerini, evlerinde saklamak yerine güvenli buldukları kuyumcu S.K.’ya teslim etti. Ancak, S.K. bir süre önce kuyumcu dükkanını devrederek ortadan kayboldu. Toplam 15 kilo 487 gram altın, 946 çeyrek altın, 73 Cumhuriyet altını, 25 burma bilezik, 8 hasır bilezik, 67 bin 975 Euro, 29 bin 100 dolar ve 410 bin 355 TL'yi S.K.’ya teslim eden 70 kişi savcılığın yolunu tuttu. 70 kişi dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Kuyumcu mağdurlarının sayısının artacağı belirtildi.

'KEFEN PARAMI EMANET ETTİM'

Dolandırıldığını iddia eden Nevin Yanık, "Tüm birikimini kuyumcuya emanet ettim. Kefen param bile ondaydı. Altınla birikim yapmıştım. Eniştemin de, kızımın da parası ondaydı. Kendisine güvendik ama bizi yıktı” dedi. Havva Kul da, “Saklayacak yerim olmadığı için bir miktar parayı kuyumcuya verdim. Bana ‘Her zaman benden alırsın, burası sağlam yer’ derdi. 620 gram altın, 12 çeyrek altın, 2 bin 500 liramı emanet ettim. Ciğer hastasıyım, çocuğum asker, Suriye’de savaşta. Babası yok. Çocuğumu evlendireceğim ama para bulamıyorum, borç aldım. Şimdi kuyumcunun peşine dolaşıyorum. Beni dolandırmasın, alacaklarımı istiyorum” diye konuştu.

‘O PARA BENİM HER ŞEYİMDİ’

Halil Saka da 1700 gram altın karşılığındaki parayı kuyumcuya emanet ettiğini belirterek "Trabzon’da dolmuşum vardı. Plakayı sattım, iş yapmayı planlıyordum. 2010 yılında ısrarla benden para istedi. İş yapacağımı, kısa zamanda bu parayı geri alacağımı söylediğim. Bu şekilde paramı verdim. Sonrasında iflas ettiğini duydum. Niyeti bozukmuş. O para benim her şeyimdi, geleceğimdi” dedi.

'HEPİMİZ MAĞDUR OLDUK'

15 yıldır profesyonel olarak futbol yaşantısını sürdürdüğünü ve futboldan kazandığı parayı kuyumcuya yatırdığını anlatan Doğan Çift ise şunları dedi:

"Futboldan 10 yılda kazandığım paramı güvendiğimiz bir arkadaşımız olduğu için bankaya yatırmadım ve altın olarak kendisine verdim. Aileme daha önce yardımcı olmuştu. Benim de o zamanlar ihtiyacım olmadığı için 860 gram altın ve 26 adet çeyrek altını kendisine verdim. Daha sonra iflas ettiğini duyduk. 'Ayıp olmasın', ‘alırız’ diyerek paramızı istemedik. O derece güvenimiz vardı kendisine. 2013 yılında vermiştim parayı. Altı yıl bekledik. Hepimiz mağdur olduk. Kimi evlilik parasını, kimi altınını, birikimini bıraktı. Ben de yemedim, içmedim paramı ona bıraktım. Bu psikolojiden sonra futbolu bırakma noktasına geldim. Kolay bir süreç değil. Bu insanlara yazık, günah.”

AVUKAT: MAĞDUR SAYISI ARTABİLİR

Avukat Alperen Karakuş, 70 kişinin konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu belirterek "Buradaki insanların büyük kısmı, güvenlik noktasında tereddütleri olması sebebiyle altınlarını ‘istediğim zaman geri alabilirim’ düşüncesiyle bu kişiye emanet ediyorlar. Bir gece yarısı da dükkan kapatılıp, şahıs gidiyor. 26 Aralık 2018 tarihi itibariyle ilk başvuru yapıldı. Sayı her geçen gün artmakta. Bu meseleyi duyan, mağdur olan insanlar karakola müracaat ediyor. Sayının 350’yi bulabileceği söyleniyor. Çok ciddi bir mağduriyet, ciddi meblağlar söz konusu. 70 kişi için yaklaşık 6 milyon TL civarında bir meblağ söz konusu. Sayının artmasıyla birlikte miktar da artacaktır" şeklinde konuştu. Avukat Karakuş, konunun takipçisi olduklarını söyledi.

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