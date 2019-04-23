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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.04.2019 - 22:57, Son Güncelleme:

7. YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?

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7. YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek, olan 7. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) tarihi belli oldu. Sınav başvurularını tamamlayan adaylar YÖKDİL sınav takvimini internette sorgulamaya başladı. Peki, 7. YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte, YÖKDİL sınav takvimi ile ilgili merak edilenler.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YÖKDİL sınavlarının bundan sonra ÖSYM tarafından düzenleneceğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılıyor. YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor. 2019 yılı içerisinde 2. olan toplamda ise 7. kez düzenlenecek YÖKDİL sınav takvimi tarihi adayların erişimine açıldı. İşte, 7. YÖKDİL tarihleri ile ilgili bilgiler...

2019 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

YÖK'ten yapılan açıklamada, alana özgü tek yabancı dil sınavı olan YÖKDİL'in geçen yıl Kurulun koordinasyonunda, Ankara Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi tarafından müştereken uygulandığı hatırlatıldı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının 3 Kasım'da, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda yapılacağı bildirildi.

 

YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Yeni YÖK olarak yükseköğretim sistemimizde ilk kez uygulamaya koyduğumuz 'alana özgü tek yabancı dil sınavı' olan YÖKDİL, bilindiği üzere YÖK’ün koordinasyonunda Ankara Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi tarafından müştereken uygulanmaktaydı. YÖKDİL Sınavı'nın sürdürülmesindeki katkılarından dolayı Anadolu ve Ankara Üniversitelerine teşekkür ederiz. 2019 yılı bahar dönemi sınavı başarıyla gerçekleştirilmiş olan YÖKDİL, 2019 yılı sonbaharından itibaren artık ÖSYM tarafından yine YÖK’ün koordinasyonunda 'Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler' alanlarında uygulanmaya devam edecektir. 2019 yılı sonbahar dönemi YÖKDİL Sınavı 3 Kasım 2019 tarihinde 'Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce' dillerinde 'Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler' alanlarında yapılacaktır. 'Akademisyen dostu yeni YÖK' olarak kurguladığımız YÖKDİL Sınavı yine YÖK'ün koordinesinde ÖSYM tarafından yapılmaya devam edilecek olup, sınav tarihlerine ilişkin bilgi her yıl ÖSYM’nin sınav takviminde yer alacaktır” denildi.

YÖKDİL NEDİR?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

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