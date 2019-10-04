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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
04.10.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

7 yıldır firariydi, yakalandı! Yakalanma korkusu yüzünden çok nadir evden çıkmış

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7 yıldır firariydi, yakalandı! Yakalanma korkusu yüzünden çok nadir evden çıkmış

Antalya'da 24 suç kaydı bulunan ve 32 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 7 yıldır aranan Süleyman Ersoy (50) sokağa çıkınca yakalandı. Ersoy'un, ifadesinde yakalanma korkusu yüzünden 5 yıldır nadiren evden çıktığını söylediği belirtildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesinde şüphelendikleri kişiye kimlik kontrolü yaptı. Ekipler, şüphelinin verdiği kimliğin başkasına ait olduğunu belirledi.

GBT sorgusu yapan ekipler, şüphelinin 32 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Süleyman Ersoy olduğunu belirledi. Süleyman Ersoy'un, resmi belgede sahtecilikten 7 dosyadan, 2863 sayılı kanuna muhalefete ilişkin 6 dosyadan, 1 dolandırıcılık, 1 konut dokunulmazlığını ihlal, 4 hırsızlık, 1 mala zarar verme, 1 iftira, 1 şantaj, 1 nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal, 1 gece vakti birden fazla kişi ile yağma suçlarından 24 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Süleyman Ersoy'un ifadesinde yakalanma korkusu yüzünden 5 yıldır kendisini eve kapattığı ve nadiren dışarı çıktığını söylediği kaydedildi. Süleyman Ersoy, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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