7 yıl hapisle aranıyordu! Evinden, para listesinin yer aldığı ajanda çıktı 

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri7 yıl hapisle aranıyordu! Evinden, para listesinin yer aldığı ajanda çıktı
GeriGündem 7 yıl hapisle aranıyordu! Evinden, para listesinin yer aldığı ajanda çıktı 
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
21.05.2019 - 16:52, Son Güncelleme:

7 yıl hapisle aranıyordu! Evinden, para listesinin yer aldığı ajanda çıktı 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
7 yıl hapisle aranıyordu! Evinden, para listesinin yer aldığı ajanda çıktı 

Muğla’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın, Didim’de gizlendiği ikametinde yakalandı. Zanlının evinde isimler ve karşılığında para miktarlarının yazılmış olduğu ajanda ve para ele geçirildi. 

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan ve 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D.’nin Didim’deki adresine geldiği tespit edildi. Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleriyle ortaklaşa düzenlenen operasyonla gizlendiği adreste yakalanan N.D. gözaltına alındı. 
Zanlının evinde yapılan aramada ele geçirilen içerisinde isimler ve karşısında alınan para miktarlarının yazılmış olduğu 1 adet bloknot ve 1 adet ajanda ile birlikte 13 bin 250 TL ve 350 euro paraya el konuldu. Emniyetteki sorgusunun ardından Didim Adliyesine sevk edilen N.D., tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Annesi kızını doktora götürünce her şey ortaya çıktı

Ünlü iş adamı dehşeti yaşamıştı! Romanya sınırında operasyon...

Ahmet Zeki Üçok'un cezasını onamıştı! O isim hakkında flaş karar...

Evlatlık verilen oğluna 60 yıl sonra canlı yayında kavuştu