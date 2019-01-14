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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ömer BİLGE / LEFKOŞA
14.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

7. yıl anması

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7. yıl anması

KIBRIS mücadelesinin en önemli ismi, Kıbrıslı Türklerin efsanevi lideri Rauf Denktaş, ölümünün 7. yıldönümünde bir dizi etkinlikle anıldı.

13 Ocak 2012’de 88 yaşında hayatını kaybeden Rauf Denktaş’ı anma etkinlikleri Girne’de Kıbrıs Türk Alayı’ndan askerler ve Kıbrıslı Türk maratoncuların anı koşusuyla başladı. Denktaş’ın öldüğü saat olan 10.07’de, kabrinin bulunduğu Türk Mukavemet Teşkilatı Anıtı’nda resmi tören düzenlendi. Türk ve KKTC bayrakları önce göndere çekildi, ardından yarıya indirildi ve tören sırasında sirenler çaldı. Girne’den koşucuların getirdiği bayraklar teslim alındı.

MÜCADELEYE DEVAM

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Denktaş Ailesi ve devlet erkanının tam kadro katıldığı törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun ve mücadelenin kuşaktan kuşağa devredilerek devam ettiğini vurguladı. Akıncı, “Denktaş uzun mücadele yıllarında Rumların Türkleri azınlık haline getirme gayretlerine karşı durdu. Mücadeleye devam ediyoruz, Kıbrıslı Türklerin Ada’da azınlık yapılmasına asla izin vermeyeceğiz” dedi. Resmi törenin ardından Atatürk Kültür Merkezi’nde anma programı düzenlendi ve Denktaş’ın hayatı, mücadelesi anlatıldı. KKTC’nin tek havalimanı Ercan’da da Denktaş köşesi hazırlandı, anı defteri yolculara açıldı. Denktaş’ın Kıbrıs mücadelesinin fotoğraflarla anlatıldığı köşede Kıbrıs yolcuları, anı defterine Denktaş hakkındaki görüşlerini kaleme aldı. Bu arada Rauf Denktaş’ın bir süredir zatürre tedavisi gören eşi Aydın Denktaş, yoğun bakımdan çıkartıldı. Aydın Denktaş’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

TARİHE İZ BIRAKTI

Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve hürriyet davasını Anavatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde, ortak kader anlayışıyla yürütmüştür. Bu çerçevede Denktaş, tarihe iz bırakan bir lider olarak kalplerde ve zihinlerde her daim var olacaktır” denildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs davasının önderi Rauf Denktaş’ı vefatının 7. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum” ifadesini kullandı. 

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