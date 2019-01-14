7. yıl anması
KIBRIS mücadelesinin en önemli ismi, Kıbrıslı Türklerin efsanevi lideri Rauf Denktaş, ölümünün 7. yıldönümünde bir dizi etkinlikle anıldı.
13 Ocak 2012’de 88 yaşında hayatını kaybeden Rauf Denktaş’ı anma etkinlikleri Girne’de Kıbrıs Türk Alayı’ndan askerler ve Kıbrıslı Türk maratoncuların anı koşusuyla başladı. Denktaş’ın öldüğü saat olan 10.07’de, kabrinin bulunduğu Türk Mukavemet Teşkilatı Anıtı’nda resmi tören düzenlendi. Türk ve KKTC bayrakları önce göndere çekildi, ardından yarıya indirildi ve tören sırasında sirenler çaldı. Girne’den koşucuların getirdiği bayraklar teslim alındı.
MÜCADELEYE DEVAM
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Denktaş Ailesi ve devlet erkanının tam kadro katıldığı törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun ve mücadelenin kuşaktan kuşağa devredilerek devam ettiğini vurguladı. Akıncı, “Denktaş uzun mücadele yıllarında Rumların Türkleri azınlık haline getirme gayretlerine karşı durdu. Mücadeleye devam ediyoruz, Kıbrıslı Türklerin Ada’da azınlık yapılmasına asla izin vermeyeceğiz” dedi. Resmi törenin ardından Atatürk Kültür Merkezi’nde anma programı düzenlendi ve Denktaş’ın hayatı, mücadelesi anlatıldı. KKTC’nin tek havalimanı Ercan’da da Denktaş köşesi hazırlandı, anı defteri yolculara açıldı. Denktaş’ın Kıbrıs mücadelesinin fotoğraflarla anlatıldığı köşede Kıbrıs yolcuları, anı defterine Denktaş hakkındaki görüşlerini kaleme aldı. Bu arada Rauf Denktaş’ın bir süredir zatürre tedavisi gören eşi Aydın Denktaş, yoğun bakımdan çıkartıldı. Aydın Denktaş’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.
TARİHE İZ BIRAKTI
Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve hürriyet davasını Anavatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde, ortak kader anlayışıyla yürütmüştür. Bu çerçevede Denktaş, tarihe iz bırakan bir lider olarak kalplerde ve zihinlerde her daim var olacaktır” denildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs davasının önderi Rauf Denktaş’ı vefatının 7. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum” ifadesini kullandı.
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