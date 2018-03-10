Ara
MENÃœ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>7 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunun gözü önünde dehÅŸet saçtÄ±!

    7 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunun gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde dehÅŸet saÃ§tÄ±!

    DHAÂ
    10.03.2018 - 15:44 | Son GÃ¼ncelleme:

    AydÄ±n'Ä±n Efeler ilÃ§esinde Ersan Budar, boÅŸanmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ velayet davasÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi eski eÅŸi Semra YÄ±lmaz'Ä±, 7 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸullarÄ± Y.B.'nin gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde, tabancayla bacaÄŸÄ±ndan ve kolundan yaraladÄ±. Budar olaydan sonra sosyal medyadan "Her ÅŸey oÄŸlum iÃ§in. Adaletin olmadÄ±ÄŸÄ± yerde, insanlar kendi adaletini kendi saÄŸlar" paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.

    â€‹Efeler ilÃ§esinde Semra YÄ±lmazÂ ve Ersan Budar, 3 ay Ã¶nce ÅŸiddetli geÃ§imsizlik nedeniyle boÅŸandÄ±. Ã‡ift, boÅŸanmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oÄŸullarÄ± Y.B.'nin velayet davasÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. GeÃ§en hafta ilk duruÅŸma gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Mahkeme, dava sonuÃ§lanana kadar Ã§ocuÄŸun sÄ±rasÄ±yla anne ve babada kalmasÄ±na karar verdi. DÃ¼n oÄŸlunu almaya giden babaya, iddiaya gÃ¶re anne Semra YÄ±lmaz, Ã§ocuÄŸun kendi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel bir rehabilitasyon merkezinde bulunduÄŸunu sÃ¶yledi. Ersan Budar, bugÃ¼n saat 11.00 sÄ±ralarÄ±nda, eski eÅŸinin AydÄ±n- Ä°zmir karayolu Kazakkahvesi mevkiindeki evine giderek oÄŸlunu almak istedi ancak aralarÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda oÄŸlunun yanÄ±nda tabancasÄ±nÄ± Ã§eken Ersan Budar, Semra YÄ±lmaz'Ä±Â kolundan ve bacaÄŸÄ±ndan vurarak yaraladÄ±. Silah sesini duyan komÅŸularÄ±, jandarma ve saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirdi. YaralÄ± Semra YÄ±lmaz, ambulansla, Adnan Menderes Ãœniversitesi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±. Ersan Budar iseÂ tabancasÄ±yla birlikte jandarma tarafÄ±ndan yakalandÄ±. YaralÄ± YÄ±lmaz'Ä±n hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

    'HER ÅžEY OÄžLUM Ä°Ã‡Ä°N' PAYLAÅžIMI

    Ã–te yandan Ersan Budar'Ä±nÂ olaydan sonra Facebook sayfasÄ±ndan, "Her ÅŸey oÄŸlum iÃ§in. Adaletin olmadÄ±ÄŸÄ± yerde, insanlar kendi adaletini kendi saÄŸlar" paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.

    7 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunun gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde dehÅŸet saÃ§tÄ±

    Etiketler: aydÄ±n , eÅŸini vurdu , silahlÄ± saldÄ±rÄ± , kadÄ±na ÅŸiddet , gÃ¼ndem
    Son Dakika Haberler
    ï»¿

    EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

      Sayfa BaÅŸÄ±
      HÃ¼rriyete Reklam Ver
      HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
      TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
      • HÃ¼rriyet Emlak
      • HÃ¼rriyet Oto
      • YenibiriÅŸ
      • Yakala.co
      • HÃ¼rriyet TV
      • HÃ¼rriyet Aile
      • Mahmure
      Â© Copyright 2018 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri