7 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunun gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde dehÅŸet saÃ§tÄ±!

â€‹Efeler ilÃ§esinde Semra YÄ±lmazÂ ve Ersan Budar, 3 ay Ã¶nce ÅŸiddetli geÃ§imsizlik nedeniyle boÅŸandÄ±. Ã‡ift, boÅŸanmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oÄŸullarÄ± Y.B.'nin velayet davasÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. GeÃ§en hafta ilk duruÅŸma gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Mahkeme, dava sonuÃ§lanana kadar Ã§ocuÄŸun sÄ±rasÄ±yla anne ve babada kalmasÄ±na karar verdi. DÃ¼n oÄŸlunu almaya giden babaya, iddiaya gÃ¶re anne Semra YÄ±lmaz, Ã§ocuÄŸun kendi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel bir rehabilitasyon merkezinde bulunduÄŸunu sÃ¶yledi. Ersan Budar, bugÃ¼n saat 11.00 sÄ±ralarÄ±nda, eski eÅŸinin AydÄ±n- Ä°zmir karayolu Kazakkahvesi mevkiindeki evine giderek oÄŸlunu almak istedi ancak aralarÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda oÄŸlunun yanÄ±nda tabancasÄ±nÄ± Ã§eken Ersan Budar, Semra YÄ±lmaz'Ä±Â kolundan ve bacaÄŸÄ±ndan vurarak yaraladÄ±. Silah sesini duyan komÅŸularÄ±, jandarma ve saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirdi. YaralÄ± Semra YÄ±lmaz, ambulansla, Adnan Menderes Ãœniversitesi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±. Ersan Budar iseÂ tabancasÄ±yla birlikte jandarma tarafÄ±ndan yakalandÄ±. YaralÄ± YÄ±lmaz'Ä±n hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

'HER ÅžEY OÄžLUM Ä°Ã‡Ä°N' PAYLAÅžIMI

Ã–te yandan Ersan Budar'Ä±nÂ olaydan sonra Facebook sayfasÄ±ndan, "Her ÅŸey oÄŸlum iÃ§in. Adaletin olmadÄ±ÄŸÄ± yerde, insanlar kendi adaletini kendi saÄŸlar" paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.