7 yaşındaki Buğra'dan 35 gündür haber alınamıyor
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde eşine boşanma davası açan anne, bayram günü oğlunu görmeye gelen eşinin kendisine haber vermeden oğlunu alıp kayıplara karıştığını söyledi. Anne, mahkeme kararıyla velayetin kendisinde olduğunu ifade ederek gözyaşı döktü.
Alaplı ilçesinde, yaşayan N.K. boşanma sürecinde olduğu eşinin 7 yaşındaki oğlu Buğra'yı da alıp kayıplara karıştığını söyledi. Çocuğunun başına bir şey gelmesinden korkan acılı anne şimdi oğlundan gelecek sevinçli haberi bekliyor.
2011 yılında evlendiği eşiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan N.K.'nın oğlu Buğra K'nın velayetini dava sonuçlanıncaya kadar kendisine verilmesine olan sevinci kısa sürdü. Mahkeme kararı nedeniyle eşi tarafından çocuğunu ayda iki kez görebilen baba, en son Kurban Bayramı'nda evden aldığı Buğra'yı geri getirmedi.
Perişan olan anne N.K, bir an önce çocuğunu bulunmasını istiyor. Çocuğun annesi N.K, "Eşim oğlumu Kurban Bayramı'nda 2 günlüğüne aldı. Ancak o günden beri oğluma ulaşamıyorum. Çocuğum astım hastası olduğu için solunum cihazı kullanmak zorunda. Bir aydır oğlumu arıyorum. Bana çok düşkündü. Okulundan devamsızlık kağıdı geldi.
Hayatından endişe etmeye başladım. Bu olayların ardından karakola ve savcılığa giderek eşimden şikayetçi oldum" diye konuştu. Konuşmasında gözyaşlarına engel olamayan üzüntülü anne, oğlunu görenlerin kendileri ile veya emniyet ile irtibata geçmelerini isteyerek artık oğluna kavuşmak istediğini söyledi.
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