7 TİP'li için 40. yıl anması
ANKARA Bahçelievler’de, yaşları 20 ile 26 arasında değişen 7 Türkiye İşçi Partili (TİP) üniversite öğrencisi, katledilmelerinin 40’ıncı yılında anıldı.
Aralarında Abdullah Çatlı ve Haluk Kırcı’nın da bulunduğu ülkücülerin öldürdüğü Latif Can, Efraim Ezgin, Faruk Ersan, Salih Gevenci, Osman Nuri Uzunlar, Serdar Alten ve Hürcan Gürses’i anmak için dün Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde tören düzenlendi.
Anma törenine DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da katıldı. Programda anma törenlerinin gençlerin mezarları başında devam edeceği belirtildi.
Arzu Çerkezoğlu anma törenindeki konuşmasında, “1978’de yükselen gençlik hareketini bastırmak için Ankara’da yapılan katliamın zihniyeti ile yükselen devrimci hareketini bastırmak için yapılan DİSK’in kurucu genel başkanı Kemal Türkler’i katleden zihniyetin aynı eller olması tesadüf değildi” dedi.
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