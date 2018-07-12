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    '7 Şubat MİT kumpası' soruşturmasında son dakika gelişmesi

    Toygun ATİLLA/İSTANBUL
    12.07.2018 - 10:01 | Son Güncelleme:

    FETÖ'nün, "7 Şubat MİT kumpası"na yönelik soruşturma kapsamında, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile 7 Şubat MİT kumpası ile ilgili olarak yeni bir soruşturma başlatıldı. 7 Şubat MİT kumpası soruşturmasında son dakika gelişmesi


    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah eş zamanlı olarak gerçekleştirdikleri operasyonlarda polis, gazeteci ve avukatın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, halen cezaevinde FETÖ soruşturmalarından tutuklu bulunan eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Oğuzhan Ceylan ile FETÖ'nün sözde MİT imamı (firari) Murat Karabulut, kumpas savcıları Sadrettin Sarıkaya, Bilal Bayraktar hakkında da yakalama kararı verildi.

    Halen tutuklu olan aralarında eski emniyet müdürü ve savcıların da bulunduğu 10 kişi, cezaevlerinden alınarak sorgulanmak üzere İstanbul Emniyeti'ne getirildi. Yakalama kararı çıkartılanlardan 5'inin halen yurt dışında olduğu belirtildi. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda ise eski Radikal gazetesi muhabiri Mustafa Gökkılıç, polis memurları Fazıl Adnan Ezgi, Faik Şaşmaz ile avukat Ümit Duman'In da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. 3 kişinin ise halen arandığı kaydedildi.

     

    Etiketler: Son dakika , MIT
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