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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GİZEM KARAKIŞ - ANKARA
07.11.2018 - 20:21, Son Güncelleme:

7 saatlik ‘başkan’ analizleri

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
7 saatlik ‘başkan’ analizleri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a önceki gün başta 3 büyük kent olmak üzere belediye başkan adaylarıyla ilgili anket sonuçları sunuldu. Anketlerde İstanbul, Ankara ve İzmir için Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Mehmet Özhaseki isimleri çıktı. Nihat Zeybekci de Denizli’de ön sırada.

AK Parti kurmayları, mart ayındaki seçimler için yaptığı aday adaylığı saha araştırma çalışmalarını ve anketleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sundu. Anketlerde Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de ismi yer alıyor.

ÜÇ BÜYÜK KENTE AYRI DOSYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün partisinin kurmaylarıyla seçim hazırlığı toplantısı düzenledi. AK Parti Genel Merkezi’ndeki toplantıya Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile genel başkan yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Mahir Ünal katıldı. Yaklaşık 7 saat süren toplantıda, yerel yönetimler başkanlığının iki aydır yaptığı saha analizleri ve anket çalışmaları rapor halinde Erdoğan’a sunuldu. 3 büyük şehirde yapılan anket çalışmaları ise ayrı bir dosya halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verildi.

EN FAZLA 2 VEKİL ADAY GÖSTERİLİR

Edinilen bilgiye göre sunumda yer alan anketlerde, Meclis Başkanı Binali Yıldırım İstanbul’da öne çıkıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul, Ankara ve İzmir’de, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise Ankara’da önde. AK Parti Ekonomi Politikaları Kurulu Başkan Vekili Nihat Zeybekci’nin ismi de Denizli’de ön sıralarda. Erdoğan’ın toplantıda, Meclis aritmetiğine vurgu yaparak en fazla 2 milletvekilinin aday yapılabileceği görüşünü tekrarladığı öğrenildi.

20 İL VE 250 İLÇE BAŞKANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, belediye başkanı aday adayı olmak için istifa edecek il ve ilçe başkanlarının da listesi sunuldu. Anketlerde öne çıkan isimler sonucu oluşturulan listede 20 il başkanı ve 200 ilçe başkanının yer aldığı öğrenildi. İstifa eden teşkilat başkanlarının yerine daha önce olduğu gibi vekaleten değil asaleten atama yapılacak. Bu yöntemle seçim çalışmaları sırasında sıkıntı yaşanmasının da önüne geçilmiş olacak. 

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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