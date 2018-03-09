7 öğrencisini istismar eden öğretmen hakkında karar çıktı

SINIF öğretmeninin öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiası, öğrencisi B.K.A.’nın geçen yıl annesine “Öğretmenim hoşuma gitmeyen davranışlarda bulunduğu için çok kızgınım” demesiyle başladı. Bunun üzerine annesi Ö.A., öğretmen hakkında şikâyetçi oldu. Sınıftaki diğer mağdur kız öğrencilerin de ifadesinin alınmasıyla soruşturma genişletildi. Gözaltına alınan öğretmen Muammer M. geçen yıl şubat ayında tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Üsküdar’da bir ilkokulda görevli sınıf öğretmeni Muammer M.’nin, 2013-2016 yılları arasında 2006-2007 doğumlu 10 öğrencisine, birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar özel bölgelerine dokunarak birçok kez cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.

İddianamede, şüpheli Muammer M.’nin 10 öğrencisine yönelik eyleminden dolayı ‘kamu görevlisinin çocuğa cinsel istismarı’ suçundan 12’şer yıldan 22.5’ar yıla kadar olmak üzere toplamda 120 yıldan 225 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Muammer M., müşteki çocukların aileleri ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müşteki avukatları, sanığın cezalandırılmasını talep ederken, son sözü sorulan sanık Muammer M., “Yargılamanın her aşamasında böyle bir suçu işlemediğimi belirttim. İddia makamının iddiaları ispat aşamasında kalmıştır. Bu nedenle tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Muammer M.’yi, öğrencileri B.K.A., B.Ş.İ, E.N.D., İ.T.,N.G., Z.B. ve A.M.’ye yönelik, “kamu görevlisinin çocuğa zincirleme cinsel istismarı” suçunu işlediği gerekçesi ve oy çokluğu ile 7 mağdur için ayrı ayrı olmak üzere 12.5 yıldan toplamda 87.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanığın, mağdurlar M.B., Z.D. ve S.S.D.’ye yönelik cinsel istismar suçunu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatına karar verdi.

ÜYE HÂKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ

Bu arada bir üye hâkim, sanığın üzerine atılı ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçunu işlediğine dair dosyada her türlü kuşkudan uzak somut ve inandırıcı delil bulunmadığından, sanığın ayrı ayrı beraatına ve tahliyesine karar verilmesi gerektiğini belirterek, karara muhalefet şerhi koydu.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bir öğrencinin öğretmeni olan M.M.’nin yaptıklarını annesine anlatması ile soruşturmanın başladığı belirtiliyor. Soruşturmayı yürüten savcını talimatı ile sosyal hizmetler görevlisinin görüştüğü sınıftaki kızlardan 9 kişinin daha öğretmenin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu yönünde beyanda bulunması üzerine soruşturmanın genişletildiği kaydediliyor. Mağdurların, utandıkları ve çekindikleri için olayı daha önce ailelerine anlatmadıklarını beyan ettikleri belirtilen iddianamede, sanığın suç tarihinde 12 yaşından küçük olan 10 kız öğrencisine yönelik cinsel istismar suçundan 150 yıldan 225 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.



