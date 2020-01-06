7 Ocak Salı günü Çankırı'da okullar tatil oldu mu? Yarın Çankırı'nın hangi ilçelerinde okullar tatil?

Çankırı'da yarın okullar tatil mi sorusu günün en fazla araştırılan konuları arasında yer aldı. Eğitim ve öğretimin aksadığı kentte İl Milli Eğitim Müdürlüğü 8 ilçede yarın eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu. Peki, yarın Çankırı'nın hangi ilçelerinde okullar tatil? İşte, 7 Ocak Çankırı kar tatili haberleri.

ÇANKIRI'NIN 8 İLÇESİNDE YARIN OKULLAR TATİL

Çankırı’nın 8 ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, il genelinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Atkaracalar, Eldivan, Çerkeş, Orta, Kurşunlu, Şabanözü, Korgun ve Ilgaz ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak. Belirtilen ilçelerde, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

ÇANKIRI'DA ULAŞIM AKSADI

Çankırı’da sabah saatlerinde bağlayan kar yağışı, Çankırı-Ankara karayolunda etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle özellikle zincirsiz araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde trafik ekipleri, araç sürücülerini durdurarak uyarılarda bulundu. Trafik ekipleri, kış lastiği ve zincir kullanımı konusunda da sürücüleri bilgilendirdi. Görüş mesafesinin zaman zaman 50 metreye düştüğü kentte kar yağışı devam ediyor.