7 Ocak Salı günü Çankırı'da okullar tatil oldu mu? Yarın Çankırı'nın hangi ilçelerinde okullar tatil?
Türkiye'nin birçok ilinde devam eden kar yağışı nedeniyle, eğitim ve öğretime pazartesi günü bazı illerde ara verildi. Özellikle yurdun iç ve doğu kesimlerinde akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışıyla beraber eğitimine Çankırı'da devam eden öğrencilerin gözü son dakika kar tatili haberlerine çevrildi. 7 Ocak Salı günü okulların Çankırı'da tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, yarın Çankırı'da okullar tatil oldu mu? Salı günü Çankırı'nın hangi ilçelerinde okullar tatil? İşte, o konu ile ilgili merak edilenler...
Çankırı'da yarın okullar tatil mi sorusu günün en fazla araştırılan konuları arasında yer aldı. Eğitim ve öğretimin aksadığı kentte İl Milli Eğitim Müdürlüğü 8 ilçede yarın eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu. Peki, yarın Çankırı'nın hangi ilçelerinde okullar tatil? İşte, 7 Ocak Çankırı kar tatili haberleri.
ÇANKIRI'NIN 8 İLÇESİNDE YARIN OKULLAR TATİL
Çankırı’nın 8 ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, il genelinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Atkaracalar, Eldivan, Çerkeş, Orta, Kurşunlu, Şabanözü, Korgun ve Ilgaz ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak. Belirtilen ilçelerde, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.
ÇANKIRI'DA ULAŞIM AKSADI
Çankırı’da sabah saatlerinde bağlayan kar yağışı, Çankırı-Ankara karayolunda etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle özellikle zincirsiz araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde trafik ekipleri, araç sürücülerini durdurarak uyarılarda bulundu. Trafik ekipleri, kış lastiği ve zincir kullanımı konusunda da sürücüleri bilgilendirdi. Görüş mesafesinin zaman zaman 50 metreye düştüğü kentte kar yağışı devam ediyor.
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