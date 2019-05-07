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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.05.2019 - 16:33, Son Güncelleme:

7 Mayıs Kocaeli iftar saatleri...İftara ne kadar kaldı?

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7 Mayıs Kocaeli iftar saatleri...İftara ne kadar kaldı?

Kocaeli iftar saatleri, akşam saatleri yaklaşırken kentte yaşayan birçok vatandaşın araştırdığı konu oldu. Kocaeli'de iftarın saat kaçta gerçekleşeceğini merak eden binlerce vatandaş, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Peki, Kocaeli'de iftara ne kadar kaldı? İşte, 7 Mayıs Kocaeli iftar saatleri ve detaylı bilgiler

Kocaeli'de iftara ne kadar kaldığı ve kentteki iftar saatleri, kentte ikamet eden binlerce kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, Kocaeli'de iftar saat kaçta olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Kocaeli iftar saatleri ve detaylı bilgiler

KOCAELİ'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

Kocaeli'de bugün iftar, saat 20.08'de gerçekleşecek. Bir haftalık imsakiye bilgileri ve diğer illerin iftar saatlerine aşağıdaki bilgilerden erişebilirsiniz. 

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
106.05.201904:0620:0821:41*
207.05.201904:0420:0921:42
308.05.201904:0320:1021:44
409.05.201904:0120:1121:45
510.05.201903:5920:1221:47
611.05.201903:5820:1321:48
712.05.201903:5620:1421:50

7 Mayıs Kocaeli iftar saatleri...İftara ne kadar kaldı

FTARLARIN VAZGEÇİLMEZİ HURMA İÇİN 5 YILDA 143 MİLYON DOLAR HARCANDI

Türkiye, ramazanda iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezlerinden hurmanın ithalatı için son 5 yılda 143 milyon 329 bin dolar harcadı.

AA muhabirinin Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, 2013'te 17 bin 921 ton, 2014'te 23 bin 371 ton, 2015'te 25 bin 658 ton, 2016'da 26 bin 772 ton, 2017'de 34 bin 214 ton olmak üzere 5 yılda toplam 127 bin 936 ton hurma ithal etti.

Hurma ithalatına 2013-2017 döneminde 143 milyon 329 bin dolar ödendi.

Geçen yıl sofralarda 13 farklı ülkeden hurma yer alırken, 51 milyon 309 bin dolarlık ithalatın yüzde 91,7’si Suudi Arabistan, İsrail, İran, Tunus ve Filistin'den karşılandı.

Suudi Arabistan, 2017’de Türkiye'nin hurma ithalatında değer bakımından ilk sırada yer aldı, bu ülkeyi İsrail ve İran takip etti. Suudi Arabistan’a hurma için 13 milyon 972 bin dolar ödendi. İsrail’den 11 milyon 913 bin dolarlık hurma ithal edilirken, İran’dan da 11 milyon 446 bin dolarlık alındı.

Filistin, Türkiye'nin hurma ithalatında hem değer ve hem de miktar bakımından beşinci sırada yer aldı. Filistin'e 863 ton hurmaya karşılık 4 milyon 232 bin dolar ödendi.

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