7 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi listesi - Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul’dan elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. Günlük işlerinde aksamalar yaşayan vatandaşlar, “elektrikler ne zaman gelecek?” sorularına yanıt arıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ, elektrik verilemeyecek ilçelerin yanı sıra çalışmaların bitiş saatini duyurdu. İşte detaylar!İstanbul’dan elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. Günlük işlerinde aksamalar yaşayan vatandaşlar, “elektrikler ne zaman gelecek?” sorularına yanıt arıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ, elektrik verilemeyecek ilçelerin yanı sıra çalışmaların bitiş saatini duyurdu. İşte detaylar!



BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ- MALKOÇOĞLU Mh., ZAFER Cd., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14912-28346 TM)



- AYAZAĞA Mh., AYAZAĞA CENDERE Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14873-4630)



- YAYLA Mh., CEVHER Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14862-28562 TM)



- VELİEFENDİ Mh., HAKŞİNAZ Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14791-1749)



- HAZNEDAR Mh., ADALAR Sk., BİLGE Sk., BAĞCILAR Cd., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., HEYBELİ Cd., MARMARA Cd., ŞEVKETDAĞ Cd., TAHİR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14774-429)



- VELİEFENDİ Mh., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14792-1746)



- HAZNEDAR Mh., HEYBELİ Cd., ADALAR Sk., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., ŞEVKETDAĞ Cd., TAHİR Sk., MARMARA Cd., BAĞCILAR Cd., ÜÇLER Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14773-429)



- İSTİKLAL Mh., İNCİ ÇİÇEĞİ Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:30-18:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14754-20518 dp:12)



- GAZİ Mh., 1412. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14877-28507 tm)



- BAHÇELİEVLER Mh., ÇAY ÇİÇEĞİ Sk., KÖROĞLU Sk., RESSAM HALİM Sk., MEHMETÇİK Sk., HACER HANIM Sk., BEGONYALI Sk., KOMİK HASANEFENDİ Sk., TALATPAŞA Cd., SAKARYA 2 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14808-051)



- MOLLA FENARİ Mh., CELAL FERDİ GÖKÇAY Sk., SELVİLİ MESCİT Sk., HOCAPAŞA Mh., ANKARA Cd., HOCAPAŞA CAMİİ Sk., HÜDAVENDİGAR Cd., ORHANİYE Cd., EBUSSUUD Cd., SERDAR Sk., HOBYAR Mh., ANKARA Cd., AŞİREFENDİ Cd., CEMAL NADİR Sk., BALABANAĞA Mh., BÜYÜK REŞİTPAŞA Cd., VEZNECİLER Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14714-2274 2198 2255 2139 )



- SİYAVUŞPAŞA Mh., FERİT SELİMPAŞA Cd., ITIR Sk., BAŞAK Sk., GONCA Sk., KARTOPU Sk., YILDIZ Sk., FİLBAHRİ Sk., SARDUNYA Sk., ÇAMLIK Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14807-526-1-2)



- YEDİKULE Mh., BUCAKBAŞI ÇIKMAZI Sk., KENNEDY Cd., KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., AKINCI Sk., ARAP KUYUSU ÇIKMAZI Sk., BÜYÜK KULELİ Sk., GÜMÜŞ YÜKSÜK Sk., IŞKIRLAK Sk., MUALLİM FEVZİ Sk., NAZLI EBE Sk., NURİ EFENDİ Sk., ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Cd., TARAKÇI HÜSNÜ Sk., TÜTÜNLÜK Sk., HACI HASANAĞA MEKTEBİ Sk., HACI HÜSEYİN CAMİİ Sk., NARLIKAPI ÇIKMAZI Sk., NARLIKAPI Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14826-2353 2149 2051 )



- PİRİ MEHMET PAŞA Mh., ATATÜRK Cd., YENİ Mh., DOKTOR SADIK AHMET Cd., FATİH Mh., HALİM ULUŞAHİN Cd., EMİN Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14870-25868-26311-25118-25116-25144-25960-25558-26204-26205 )



AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİLERİ



ATEŞEHİR



13:00 - 15:00 saat aralığında Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARAMAN ÇİFTLİK YOLU Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DESEN 10:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: İÇERENKÖY Sokak: KARAMAN ÇİFTLİK YOLU



PENDİK



10:00 - 16:00 saat aralığında Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: GİRNE Mahalle: VELİBABA - Sokak: TAMİR Mahalle: VELİBABA - Sokak: CANDAN Mahalle: VELİBABA - Sokak: GÜLÇİÇEĞİ Mahalle: VELİBABA - Sokak: ZÜLÜFLÜ



09:00 - 17:00 saat aralığında Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇİĞDEMLİ Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DADAŞ Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: REDİF Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KUŞBURNU Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: İHSAN Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TERCAN Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TURGUT REİS Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÜÇGEN Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: NAKKAŞ Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YAŞAR Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜZEL EVLER Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KILIÇ Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ABDİ İPEKÇİ Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YAĞIŞLI Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AYDINCIK Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ALKIŞ Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BURAK Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BURCU Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BURÇAK Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HIZIR Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SADIR Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: OFLU Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖNCÜ Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PAZAR Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ŞİRİNLER Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEMT Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SENEM Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TAHKİM Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SÖZERİ Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ŞEHİT ASLAN PALUT Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TARKAN Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SABİT ÇAVUŞ

10:00 - 14:00 saat aralığında Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: MUHSİN YAZICIOĞLU Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: DUT Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: BİNBAŞAK Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: SERBEST Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: ŞANLI Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: TANDOĞAN Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: YAĞIZ Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: YAZICILAR



SANCAKTEPE



Mahalle: AKPINAR - Sokak: MALKOÇOĞLU Mahalle: AKPINAR - Sokak: AYAN Mahalle: AKPINAR - Sokak: TÜRKKAN Mahalle: AKPINAR - Sokak: BAŞAR Mahalle: AKPINAR - Sokak: OCAK Mahalle: MECLİS - Sokak: BARIŞ