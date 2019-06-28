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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
28.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

7 maddelik halkçı belediye hamlesi

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7 maddelik halkçı belediye hamlesi

CHP, kazandığı belediyelerde yerel kalkınma hamlesine hazırlanıyor. Bu amaçla deneyimli isimlerin yer aldığı bir ‘Yerel Yönetim Koordinasyon Merkezi’ kurmak isteyen CHP, belediye başkanlarını ay sonunda iki günlük kampa alacak. Bunun ardından da Yerel Yönetimler Çalıştayı düzenleyecek.

31 Mart seçimleri öncesinde seçmenlere önemli vaatlerde bulunan CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasının ardından yerel yönetim stratejisini hayata geçirmek için harekete geçiyor. CHP, 7 maddelik ‘Halkçı belediyecilik’ tanımını hayata geçirmek için öncelikle Yerel Yönetim Koordinasyon Merkezi oluşturmaya hazırlanıyor. Halkçı belediyeciliğe ilişkin atılacak adımlar temmuz sonunda belediye başkanlarının toplanacağı iki günlük kampta ve ardından yapılacak Yerel Yönetimler Çalıştayı’nda netleşecek. Kamp, temmuz sonunda 11’i büyükşehir, 10’u il olmak üzerek 252 belediye başkanının katılımıyla düzenlenecek. Yerel yönetim kampında CHP’li bütün belediyelerin, kurulma aşamasında olan koordinasyon merkeziyle uyum içinde çalışmasına yönelik bilgilendirme ve sunumlar yapılacak. CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediye çalışmalarına CHP’nin örgütlerini katarak kolektif bir çalışma yürüteceklerini belirterek, “İstanbul kolektif çalışmanın getirdiği bir başarı. Bunu artık yerel yönetimlerin başarısını arttırma adına hayata geçireceğiz. Vatandaşımız bize kredi verdi. Bizim bunu güvene dönüştürmemiz için bu krediyi iyi değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.

SEÇMEN TEPKİSİ ÖLÇÜLECEK

Yerel yönetim ve şehircilik alanında tanınmış Murat Karayalçın, İlhan Tekeli gibi isimlerin yer alacağı Yerel Yönetim Koordinasyon Merkezi’nde finans, proje geliştirme, bütçe, hukuk, araştırma gibi alt birimler yer alacak. Bu kapsamda araştırma birimi belediyenin performansı, seçmen memnuniyeti, beklentileri ve başkan itibarı gibi alanlarda 6 ayda bir araştırma yapacak. Bu araştırma sonuçları verilecek hizmetlerin belirlenmesinde önemli olacak. Proje geliştirme biriminde uluslararası fon kaynakları, modern projeler, ulaşım, gıdaya erişim, sosyal hizmetler gibi konularda çalışmalar yürütülecek. Finans biriminde ise kaynak yaratma yöntemleri araştırılacak. Bütçe biriminde de belediyelerin bütçe disiplinlerinin nasıl olduğu ve bütçe performansı ölçülecek. Ayrıca, kurulacak olan iletişim birimi ile yapılan hizmetlerin halka anlatılması sağlanacak.

HEDEF KENT YOKSULLARI

CHP kent yoksulluğunun sona erdirilmesi için de önemli projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu çalışmalar da hem yapılacak çalıştaylarda hem de Yerel Yönetim Koordinasyon Merkezi’nde detaylandırılacak. Ailelere, yeteri kadar gelir elde edene kadar sosyal yardımlar sürecek. İstihdam olanağı sağlamak için öncelikle kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalar yürütülecek. Kent yoksulluğunun sona ermesi için yapılacak çalışmaların merkezinde kooperatifçilik var. Hem kentlerde ev kadınlarına hem de kırsalda çiftçilere kooperatifler aracılığıyla gelir kapıları açılacak. Ayrıca tanzim satış benzeri zincirlerle üreticinin ürünleri tüketiciye daha ucuza ulaştırılacak.

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