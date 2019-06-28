7 maddelik halkçı belediye hamlesi
CHP, kazandığı belediyelerde yerel kalkınma hamlesine hazırlanıyor. Bu amaçla deneyimli isimlerin yer aldığı bir ‘Yerel Yönetim Koordinasyon Merkezi’ kurmak isteyen CHP, belediye başkanlarını ay sonunda iki günlük kampa alacak. Bunun ardından da Yerel Yönetimler Çalıştayı düzenleyecek.
31 Mart seçimleri öncesinde seçmenlere önemli vaatlerde bulunan CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasının ardından yerel yönetim stratejisini hayata geçirmek için harekete geçiyor. CHP, 7 maddelik ‘Halkçı belediyecilik’ tanımını hayata geçirmek için öncelikle Yerel Yönetim Koordinasyon Merkezi oluşturmaya hazırlanıyor. Halkçı belediyeciliğe ilişkin atılacak adımlar temmuz sonunda belediye başkanlarının toplanacağı iki günlük kampta ve ardından yapılacak Yerel Yönetimler Çalıştayı’nda netleşecek. Kamp, temmuz sonunda 11’i büyükşehir, 10’u il olmak üzerek 252 belediye başkanının katılımıyla düzenlenecek. Yerel yönetim kampında CHP’li bütün belediyelerin, kurulma aşamasında olan koordinasyon merkeziyle uyum içinde çalışmasına yönelik bilgilendirme ve sunumlar yapılacak. CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediye çalışmalarına CHP’nin örgütlerini katarak kolektif bir çalışma yürüteceklerini belirterek, “İstanbul kolektif çalışmanın getirdiği bir başarı. Bunu artık yerel yönetimlerin başarısını arttırma adına hayata geçireceğiz. Vatandaşımız bize kredi verdi. Bizim bunu güvene dönüştürmemiz için bu krediyi iyi değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.
SEÇMEN TEPKİSİ ÖLÇÜLECEK
Yerel yönetim ve şehircilik alanında tanınmış Murat Karayalçın, İlhan Tekeli gibi isimlerin yer alacağı Yerel Yönetim Koordinasyon Merkezi’nde finans, proje geliştirme, bütçe, hukuk, araştırma gibi alt birimler yer alacak. Bu kapsamda araştırma birimi belediyenin performansı, seçmen memnuniyeti, beklentileri ve başkan itibarı gibi alanlarda 6 ayda bir araştırma yapacak. Bu araştırma sonuçları verilecek hizmetlerin belirlenmesinde önemli olacak. Proje geliştirme biriminde uluslararası fon kaynakları, modern projeler, ulaşım, gıdaya erişim, sosyal hizmetler gibi konularda çalışmalar yürütülecek. Finans biriminde ise kaynak yaratma yöntemleri araştırılacak. Bütçe biriminde de belediyelerin bütçe disiplinlerinin nasıl olduğu ve bütçe performansı ölçülecek. Ayrıca, kurulacak olan iletişim birimi ile yapılan hizmetlerin halka anlatılması sağlanacak.
HEDEF KENT YOKSULLARI
CHP kent yoksulluğunun sona erdirilmesi için de önemli projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu çalışmalar da hem yapılacak çalıştaylarda hem de Yerel Yönetim Koordinasyon Merkezi’nde detaylandırılacak. Ailelere, yeteri kadar gelir elde edene kadar sosyal yardımlar sürecek. İstihdam olanağı sağlamak için öncelikle kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalar yürütülecek. Kent yoksulluğunun sona ermesi için yapılacak çalışmaların merkezinde kooperatifçilik var. Hem kentlerde ev kadınlarına hem de kırsalda çiftçilere kooperatifler aracılığıyla gelir kapıları açılacak. Ayrıca tanzim satış benzeri zincirlerle üreticinin ürünleri tüketiciye daha ucuza ulaştırılacak.
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