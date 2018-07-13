7 kurşun isyanı

Otopark tartışmasından 1.5 ay sonra 30 Nisan 2017’de Beyoğlu Kulaksız’da, olay tarihinde 17 yaşında olan A.E.K. tarafından vurulduğu iddia edilen Mumci’nin vücuduna 7 mermi isabet etti. Bir ay hastanede tedavi gören Mumci, başına isabet eden mermi nedeniyle iki gözünü kaybetti. A.E.K. hakkında ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 1’inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Olaya azmettirdiği iddia edilen A.E.K.’nın babası internet kafe sahibi Karabey K. hakkındaki soruşturma devam ediyor.



‘SENİ VURDURACAĞIM DEDİ’

Davanın ilk duruşmasına A.E.K. ile mağdur Mumci katıldı. Suçlamayı kabul etmeyen A. E. K., babası ile Mumci’nin tartışmasından haberi olmadığını iddia ederek, “Olayla ilgim yok” dedi. Mumci ifadesinde, çalıştığı şirkete ait minibüsün park edildiği internet kafenin önünden çekilmesi için telefon geldiğini, aracı almaya gittiğinde kendisine küfür edildiğini belirterek, “Küfür eden kişi çekici bana atarken tuttum. Aramızda itişme oldu. Küfür eden kişi ‘Seni vurduracağım’ dedi. Önemsemedim. Küfür edenin yanında olan ve elinde demir bulunan kişi A.E.K.’dir. Etraftakiler bizi ayırdı. Evime gittim. 1.5 ay sonra aracımla gidiyordum. Telefon görüşmesi için aracı durdurdum. Birden cam patladı. Sağ kolumda ağırlık hissettim. Kafamı çevirdiğimde huzurdaki kişiyi gördüm.” diye konuştu.



Mahkeme heyeti, savunması alındığı gerekçesiyle A.E.K. hakkındaki adli kontrol kararını kaldırarak duruşmayı erteledi.



‘HAYATIMI KARARTTI’

Mumci, sanığın tutuklanmamasına isyan etti. Ayakta durmakta zorlanan ve yakınlarının sakinleştirmeye çalıştığı Mumci, tepkisini gözyaşları arasında şöyle dile getirdi: “Hayatımı, dünyamı kararttı, 15 aydır elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Kamera görüntüleri var, ‘Yapmadım’ diyor.”



