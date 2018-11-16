7 kurşun alacak-verecekten
Silahlı saldırıya uğrayan Crispino giyim mağazalarının sahibi Ali Rıza Gültekin’in alacak-verecek meselesi nedeniyle öldürüldüğü iddia edildi.
Polis ekipleri olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek Gültekin’i vuran kişilerin Mustafa B., Rıdvan D. ve Sergen G. olduğunu saptadı. Saldırganlardan Mustafa B.’nin 5 milyon dolar alacak için Gültekin’i takip ettiği ve kumarhanede öldürdüğü belirtildi. Gültekin’in ön otopsi raporunda vücuduna 7 kurşun isabet ettiği belirtildi. 9 mm çapındaki mermilerin birinin Ali Rıza Gültekin’in başına diğerlerin ise vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği öğrenildi.
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