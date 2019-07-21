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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
21.07.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

7 kişinin öldüğü kazada yaşlı çift düğünden dönüyormuş!

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7 kişinin öldüğü kazada yaşlı çift düğünden dönüyormuş!

KONYA'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 7 kişiden Muammer Can (66) ve Memduha Can (66) çiftinin düğünden döndükleri belirlendi. Ölenlerin bugün toprağa verileceği ifade edildi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Adana Çevreyolu Ticaret Borsası alt geçidinde meydana geldi. Hakan Yel (22) yönetimindeki 42 ACM 965 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjü aşarak karşı şeride geçip, Muammer Can yönetimindeki 42 GF 252 plakalı otomobille çarpıştı. Her iki otomobilin de hurda yığınına döndüğü kazada, sürücü Hakan Yel ile yanındaki arkadaşları Elanur Karacadağ (20), Esranur Bilecen (22), İbrahim Serdar Olgun (22) ve Muhammed Emin Gül (23) ile diğer sürücü Muammer Can ve eşi Memduha Can otomobilde sıkıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yenden çıkarılan 7 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Görevlendirilen 2 Cumhuriyet Savcısı, kaza yerinde incelemede bulundu. Alt geçit yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. 7 kişinin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. 

7 kişinin öldüğü kazada yaşlı çift düğünden dönüyormuş

YAŞLI ÇİFT DÜĞÜNDEN DÖNÜYORMUŞ

Kazada yaşamını yitiren Muammer Can ve eşi Memduha Can çiftinin bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra evlerine gitmek için yola çıktıkları belirtildi. 

Hakan Yel, İbrahim Serdar Olgun ve Esranur Bilicen'in cenazelerinin yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildiği ifade edildi. Ölen 7 kişinin cenazelerinin bugün kentte toprağa verileceği bildirildi. 

Son dakika... Konyada korkunç kaza: 7 kişi hayatını kaybetti
Son dakika... Konya'da korkunç kaza: 7 kişi hayatını kaybetti
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