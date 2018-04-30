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    7 kilo altından yapılan elbise satıldı... İsminin açıklanmasını istemedi

    Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)
    30.04.2018 - 18:29 | Son Güncelleme:

    DİYARBAKIR’da bu yıl 2’ncisi düzenlenen Mezopotamya Mücevher Fuarı’nda, 22 ayar altından yapılan ve 1 milyon 187 bin liraya satılan 7 kilogram ağırlığındaki altın elbisenin, Iraklı bir kuyumcu tarafından bir iş kadınına hediye edilmek üzere alındığı belirtildi.

    Mezopotamya Mücevher Fuarı’nda sergilenen ve büyük ilgi gören altın kadın elbisesi hakkında bilgi veren kuyumcu Kamuran Kaya, 22 ayar altın kullanılarak yapılan 7 kiloluk elbisenin fuarda büyük ilgi gördüğünü söyledi.

    Kaya, 7 kişilik ekibin 10 gün çalışıp, el işi ve Diyarbakır kişnişi kullanarak elbiseyi hazırladığını söyledi.

    Kaya, 1 milyon 187 bin liralık elbiseyi, fuarı gezen Iraklı bir kuyumcunun Iraklı bir iş kadınına hediye etmek için satın aldığını, isminin gizli tutulmasını istediğini kaydetti.

    Etiketler: altın elbise , gündem
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