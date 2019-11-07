7 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! MPİ Süper Loto sorgulama ekranı
Süper Loto oyununun 7 Kasım tarihli çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşti. Perşembe akşamı noter huzurunda yapılan canlı çekiliş sonrası Süper Loto'da bu hafta ikramiye kazandıran numaralar MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Peki, Süper Loto'nun 629. hafta çekilişinde hangi talihli numaralar çıktı? İşte, Süper Loto çekiliş sonuçları.
Her hafta perşembe günleri gerçekleşen Süper Loto oyununun 629'uncu hafta çekilişleri saat 21:15'te düzenlendi. Süper Loto'nun geçen haftaki son çekilişinde 4 milyon TL'nin devretmesiyle, bu hafta vatandaşlar Süper Loto'ya yoğun ilgi gösterdi. Şans oyunu meraklıları çekiliş sonuçlarının açıklanması sonrası Süper Loto'da ikramiye kazandıran numaraları araştırmaya başladı. İşte, MPİ 7 Kasım Süper Loto sorgulama ekranı.
7 KASIM 2019 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi tarafından Süper Loto'nun 629'uncu hafta çekilişleri noter huzurunda tamamlandı. İşte 7 Kasım Perşembe günkü Süper Loto çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar;
3-6-16-19-28-45
MPİ SÜPER LOTO SORGULAMA EKRANI
SÜPER LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?
Süper Loto oyununun 628'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 673 bin 977 lira 48 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 77 kişi 7 bin 177 lira 20'şer, 4 bilen 3 bin 808 kişi 157 lira 80'er , 3 bilen 72 bin 726 kişi 13 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.
SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
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