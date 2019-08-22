7 gün sonra eve döndü anlattı: Kaçırıp hırsızlığa zorladılar
İstanbul Eminönü’nde 15 Ağustos’ta seyyar gül satan annesi Ayşe Vadi’nin yanındayken para isteyip mısır almaya giden Merve Dilara Demir (10), bir daha geri dönmedi.
Ayşe Vadi, boşandığı eşi Halil Demir’le birlikte kızlarının kaçırıldığını iddia ederek polise ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu, MOBESE kameralarının incelenmesini istedi. Halil Demir bir haftadır haber alamadığı kızının bulunması için önceki gün akşam saatlerinde ise elinde kırık bir cam şişeyle Saraçhane Köprüsü’ne çıktı. Kızının bulunmasını isteyen Halil Demir’i bir anlık dalgınlığından yararlanan polisler yakalayarak köprüden indirdi. İlkokul üçüncü sınıf öğrencisi Merve Dilara Demir, önceki gece eve döndü.
KENDİM KURTULDUM
Kendisini kaçırıp Aksaray civarında bir evde zorla alıkoyan kişiler tarafından hırsızlığa zorlandığını anlatan Merve Dilara kendi imkânlarıyla kaçtığını söyledi. Polis, küçük kızın ifadesi doğrultusunda Aksaray civarında inceleme başlattı.
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