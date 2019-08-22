7 gün sonra eve döndü anlattı: Kaçırıp hırsızlığa zorladılar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri7 gün sonra eve döndü anlattı: Kaçırıp hırsızlığa zorladılar
GeriGündem 7 gün sonra eve döndü anlattı: Kaçırıp hırsızlığa zorladılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Fatma AKSU / İSTANBUL
22.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

7 gün sonra eve döndü anlattı: Kaçırıp hırsızlığa zorladılar

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
7 gün sonra eve döndü anlattı: Kaçırıp hırsızlığa zorladılar

İstanbul Eminönü’nde 15 Ağustos’ta seyyar gül satan annesi Ayşe Vadi’nin yanındayken para isteyip mısır almaya giden Merve Dilara Demir (10), bir daha geri dönmedi.

Ayşe Vadi, boşandığı eşi Halil Demir’le birlikte kızlarının kaçırıldığını iddia ederek polise ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu, MOBESE kameralarının incelenmesini istedi. Halil Demir bir haftadır haber alamadığı kızının bulunması için önceki gün akşam saatlerinde ise elinde kırık bir cam şişeyle Saraçhane Köprüsü’ne çıktı. Kızının bulunmasını isteyen Halil Demir’i bir anlık dalgınlığından yararlanan polisler yakalayarak köprüden indirdi. İlkokul üçüncü sınıf öğrencisi Merve Dilara Demir, önceki gece eve döndü.

KENDİM KURTULDUM

Kendisini kaçırıp Aksaray civarında bir evde zorla alıkoyan kişiler tarafından hırsızlığa zorlandığını anlatan Merve Dilara kendi imkânlarıyla kaçtığını söyledi. Polis, küçük kızın ifadesi doğrultusunda Aksaray civarında inceleme başlattı. 

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Çorlu'da fabrika alev alev yandı
Ortalık savaş alanına döndü: Ölüler ve yaralılar var
İhbar geldi ekipler harekete geçti... İncelemeye alındı
Meteoroloji uyarmıştı... Dikkat geliyor!