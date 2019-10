MPİ On Numara çekiliş sorgulama ekranı | 7 Ekim On Numara çekilişi tamamlandı

Şans oyunu müdavimlerinin heyecanla beklediği haftanın On Numara çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresi'nce (MPİ) haftanın ilk iş günü çekilişi düzenlenen On Numara oyununda, 896'ncı hafta heyecanı sonra erdi. Noter huzurunda yapılan MPİ On Numara çekilişi sonrası, haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. İşte, 7 Ekim 2019 tarihli 896'ncı MPİ On Numara sonuçları...

On Numara'nın 2019 ekim ayındaki ilk çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleşti. 896'ncı hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da, haftanın kazanan şanslı numaraları 21:15'te başlayan çekilişle birlikte belli oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar şunlar oldu; 7 - 9 - 12 - 29 - 30 - 31 - 33 - 34 - 41 - 43 - 44 - 46 - 53 - 60 - 65 - 66 - 67 - 68 - 72 - 73 - 76 - 77

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SORGULAMA

ON NUMARA'DA GEÇEN HAFTA

On Numara oyununun 895. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 260 bin 834 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 85 kişi 4 bin 92 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 893 kişi 183 lira 80'er kuruş, 7 bilen 19 bin 109 kişi 26'şar lira, 6 bilen 117 bin 894 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 198 bin 545 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Beykildüzü ile Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinden yatırıldığı belirlendi.