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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.10.2019 - 21:24, Son Güncelleme:

MPİ On Numara çekiliş sorgulama ekranı | 7 Ekim On Numara çekilişi tamamlandı

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MPİ On Numara çekiliş sorgulama ekranı | 7 Ekim On Numara çekilişi tamamlandı

MPİ'nin en çok tercih edilen oyunlarından On Numara'da 896'ncı hafta çekilişi tamamlandı. On Numara çekilişinin ardından, bu hafta kazandıran şanslı numaralar sorgulanmaya başladı. Peki, bu hafta On Numara'da hangi numaralar kazandı?

Şans oyunu müdavimlerinin heyecanla beklediği haftanın On Numara çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresi'nce (MPİ) haftanın ilk iş günü çekilişi düzenlenen On Numara oyununda, 896'ncı hafta heyecanı sonra erdi. Noter huzurunda yapılan MPİ On Numara çekilişi sonrası, haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. İşte, 7 Ekim 2019 tarihli 896'ncı MPİ On Numara sonuçları...

On Numara'nın 2019 ekim ayındaki ilk çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleşti. 896'ncı hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da, haftanın kazanan şanslı numaraları 21:15'te başlayan çekilişle birlikte belli oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar şunlar oldu; 7 - 9 - 12 - 29 - 30 - 31 - 33 - 34 - 41 - 43 - 44 - 46 - 53 - 60 - 65 - 66 - 67 - 68 - 72 - 73 - 76 - 77 

MPİ On Numara çekiliş sorgulama ekranı | 7 Ekim On Numara çekilişi tamamlandı

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SORGULAMA

ON NUMARA'DA GEÇEN HAFTA

On Numara oyununun 895. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 260 bin 834 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 85 kişi 4 bin 92 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 893 kişi 183 lira 80'er kuruş, 7 bilen 19 bin 109 kişi 26'şar lira, 6 bilen 117 bin 894 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 198 bin 545 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Beykildüzü ile Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

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