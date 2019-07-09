7 dilde 15 Temmuz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolay İstanbul ve Ankara’daki anma programlarına katılması, şehit yakınları ve gazilerle Beştepe’de buluşması planlanıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıldönümünde demokrasi bilincinin geliştirilmesi için Kısa Film ve Senaryo Yarışması açan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde 7 dilde kısa filmler hazırladı.

VATAN BİZİM, İRADE BİZİM

Türkçe’nin yanısıra İngilizce, Fransızca, Rusça, Almanca, İspanyolca ve Arapça dillerinde hazırlanan kısa filmlerde 15 Temmuz gecesi İstanbul ve Ankara’da yaşananlar, darbe girişiminin saatler içinde nasıl bastırıldığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın açıklamalarına yer verildi. ‘Vatan bizim irade bizim’ sloganıyla hazırlanan belgesel ve videolarla darbe girişiminin dünyaya anlatılması da planlanıyor.

ŞEHİT YAKINLARIYLA BULUŞMA

15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıldönümü için başta Ankara ve İstanbul’da olmak üzere tüm Türkiye’de anma programları gerçekleştirilecek.

umhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul ve Ankara’daki 15 Temmuz Şehitleri Anıtı’nda düzenlenecek törenlere katılması planlanıyor. Erdoğan darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde Meclis’te düzenlenecek 15 Temmuz Özel Oturumu’na da katılacak. Erdoğan’ın anma programları çerçevesinde 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerle Beştepe’de bir araya gelmesi de öngörülüyor. Anma programları çerçevesinde 15 Temmuz Kısa Film ve Senaryo Yarışması da açıldı. Yarışmada ‘en iyi kısa film’ ve ‘en iyi senaryo’ olmak üzere iki dalda toplam dört ödül verilecek. Başvuruların 12 Temmuz’a kadar süreceği yarışma kapsamında film dalında 2019 yılı içinde üretilmiş film, belgesel, animasyon, sanal gerçeklik ve deneysel filmler yarışacak. Yarışmada en iyi film dalında birinciye 60 bin lira, ikinciye 50 bin lira, üçüncüye ise 40 bin lira para ödülü verilecek. En iyi senaryo ödülü ise 50 bin lira olacak.

PROFİL RESMİNİ DEĞİŞTİRDİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’daki profil resmini 15 Temmuz’un üçüncü yıldönümü için özel olarak hazırlanan logoyla değiştirdi.