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    7 dil bilen mühendis son anda anladı

    İSTANBUL (İHA)
    10.04.2018 - 12:44 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da Bilgisayar Mühendisi Tülin Aslan, telefon dolandırıcılarına yaklaşık 20 bin lirasını kaptırmaktan, "polis aracını" göreyim diyerek son anda kurtuldu. Dolandırılmak üzere olduğunu anlayınca çektiği parayla bankaya geri koşan Aslan, “Bana sabit hattan 155’i ara dediler. Aradım anlattım ‘evet doğru’ denildi” dedi.

    İstanbul Beyoğlu’nda telefon dolandırıcılarının hedefi olan Irak asıllı Bilgisayar Mühendisi Tülin Aslan,  parasını dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu.

    Edinilen bilgiye göre, Aslan’ı arayan telefon dolandırıcıları kimliğiyle hesabından para çekildiğini ve bir kuyumcu soygunun gerçekleştiğini söyledi. Aslan’dan hesabındaki parayı kontrol etmesini isteyen dolandırıcılar çekmediği taktirde hesabındaki paranın çekileceğini söylediler. Aslan’a isterse teyit amaçlı 155’i arayabileceğini aktaran dolandırıcılar daha sonra telefonu kapatmadan bankaya gitmesini söylediler.

    Bunun üzerine bankaya giderek hesabında bulunan yaklaşık 20 bin TL değerindeki 4 bin 400 dolarını çeken Aslan, dolandırıcıların tarif ettiği buluşma noktasına gitti. Burada parasını teslim edeceği sırada dolandırıcılara "polis aracı nerede" diyen Aslan, dolandırılmak üzere olduğunu anladı. Polis aracını görmemesi üzerine parasıyla birlikte bankaya koşan Aslan, durumu buradaki güvenlik görevlisine anlatarak yardım istedi.

    İhbar üzerine Harbiye’de bulunan banka şubesine gelen polis ekipleri, Aslan’dan olay hakkında bilgi alarak dolandırıcıların eşkalini sordu. Aslan, banka şubesi önünde dolandırıcıların eşkalini tarif ederken polis dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.

    “KİMLİĞİNLE KUYUMCU SOYGUNU YAPILMIŞ DEDİLER”

    Bilgisayar mühendisi olduğunu ve 7 dil bildiğini aktaran Aslan, “Emniyet müdürlüğünden arıyorum, kimliğini birkaç kişi kullanmış hesabından para çekilmiş dediler. Hesabımda ne kadar para olduğunu, altınım olup olmadığını sordular. Anlattım, param Harbiye şubesinde dedim. Hepsini detaylı olarak anlattım. Arayan kişiler bana 3 isim vererek bunlar kimliğini kullanan kişiler. Kimliğinle kuyumcu soygun yapılmış. Altınım varsa kuyumcu bakacak” dediklerini aktardı.

    “155’İ ARA SOR DEDİLER”

    Arayan kişilerin isterse cep telefonunu kapatmadan sabit hattan 155’i  arayabileceğini söylediklerini anlatan Aslan “Arayarak durumu anlattım. Ben bana söylenenleri anlattığımda ‘evet doğru maalesef’ denildi. Ben de telefonu kapattım” diyerek yaşadığı olayı anlattı.

     

     

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    Etiketler: dolandırıcı , gündem
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