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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
Haber Giriş: 10.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

7 dakika 18 saniye bir can

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
7 dakika 18 saniye bir can

Eskişehir'de, 2001 yılında doğan Veli Ersoy, anne ve babasının ayrılması üzerine Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun yurduna verildi.

Suça itilen Ersoy, konduğu İstanbul Çocuk Eğitim Evi’nden 28 Ocak 2019’da firar etti. Ersoy, 27 Haziran’da yakalanıp Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda K3 adlı çocuk koğuşuna yerleştirildi. 28 Haziran’da M.A. ve M.K. adlı çocuklarla kavga edince sık sık kontrolü yapılmak kaydıyla tek başına K4 adlı koğuşa nakledildi.

VEDA MEKTUBU YAZMIŞ

Kavgaya karışan çocuklardan M.K., nakledildiği koğuşta kendi evraklarına bakarken Ersoy’un yazdığı veda mektubunu buldu. “Sen, annem, gökyüzündeki yıldızlardan daha güzelsin” diye başlayan mektubunda Ersoy, gücünün tükendiğini ve canına kıyacağını belirterek, “Bana yazıklar olsun. Bacıma bir bisiklet bile alamadım. Sözde abi oldum. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Hepiniz hakkınızı helal edin” yazıyordu. Tutuklu çocuklar, G.B. adlı infaz koruma memuruna intihar notundan söz etti.

4 MEMURA DAVA AÇILDI

İddiaya göre G.B., “Olur mu lan öyle şey, s.. g...” dedi. Çocuklar Ersoy’un koğuşuna girilmesi için eşyaları kırdı; camlarla vücutlarını kesti. Bu sırada memurlar “Başmemur gelmeden giremeyiz” diye yanıt verdi. İfadelere göre Başmemur E.D., 7 dakika 18 saniye sonra gelince topluca koğuşa girildi. Ersoy’un intihar ettiği görüldü. Nabzı ve kalbi atan Ersoy, iki gün sonra hayatını kaybetti. 4 memura ‘görevi kötüye kullanmak’tan Eskişehir 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Avukat Ahmet Alparslan Çankaya, sanıkların ‘öldürmenin ihmali davranış ile gerçekleşmesi’ suçundan yargılanmaları gerektiğini savundu. 

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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