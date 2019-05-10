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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.05.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

İstanbul ve Rize'de işlenen 7 cinayet, 13 yaralama... Arkasından onlar çıktı!

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İstanbul ve Rize'de işlenen 7 cinayet, 13 yaralama... Arkasından onlar çıktı!

3 Mayıs’ta düzenlenen operasyonla yakalanan, liderliğini cezaevinde tutuklu bulunan Ümit S.’nin yaptığı çıkar amaçlı organize suç örgütü üyeleri adliyeye sevk edildi. Suç örgütünün cezaevinde bulunan bazı üyelerinin, geçmişte işlenen 7 cinayet ve 13 yaralama olayının failleri olduğu öğrenildi.

Liderliğini cezaevinde tutuklu bulunan Ümit S.'nin yaptığı "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 kişi, adliyeye sevk edildi. Çetenin cezaevinde bulunan bazı üyelerinin geçmişte işlediği 7 cinayet ve 13 yaralama olayının da aydınlatıldığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz Cuma günü 'Sarallar' olarak bilinen Ümit S. liderliğindeki suç örgütüne yönelik çeşitli ilçelerde düzenlenen operasyonda 22 şüpheliyi yakaladı. Çok sayıda tabanca, çek ve senedin ele geçirildiği operasyonda 'Yağma', 'Tehdit', 'Silahla kasten yaralama' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamalarından işlem yapılan 22 şüphelinin polisteki sorguları tamamlandı. Bu sabah adliyeye sevk edilen çete üyeleri, 'Yağma', 'Tehdit', 'Silahla kasten yaralama' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi 16 ayrı olayla suçlanıyor.

Polis ekipleri, örgütün cezaevinde bulunan bazı üyelerinin yıllar içinde işlediği cinayetlerin de sırrını çözdü. Son üç yılda işlenen cinayetlerin bilinmeyenlerini araştıran polis, soruşturmada ilginç detaylara ulaştı.

GÜNGÖREN VE ESENYURT’TA İŞLENEN CİNAYETLER

Buna göre, çoğu cezaevinde tutuklu bulunan ve Esenyurt ilçesinde 24 Temmuz 2016'da Hakan Koyuncu adlı kişinin öldürülmesi olayına karışan çıkar amaçlı suç örgütü üyelerinin, aynı yıl içinde 24 Ağustos 2016'da ise Güngören’de Kenan Şirin adlı kişiyi de ‘hasım’ görüp silahla katlettikleri ortaya çıkarıldı. 3 Haziran 2017 tarihinde Güngören Haznedar’da otomobille geldikleri kafenin önünde otomatik silahlarla çevreyi ateş açıp Mustafa Çakar ve Murat Mehmetefendioğlu’nun ölümüne, 1’i Suriyeli 6 kişinin de yaralanmasına neden olan olayın failleri oldukları tespit edildi.

RİZE İKİZDERE’DEKİ BİR KAHVEHANENİN OTOMATİK SİLAHLARLA TARANMASI

Aynı çeteye mensup şüphelilerin, 1 Kasım 2016 tarihinde Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Güneyce köyündeki bir kahvehanenin otomatik silahlarla tarandığı olayda, Ahmet Şahin Akyıldız, Mehmet Yaşar Akyıldız ve Abdullah Özkan’ın öldürülmesi, 7 kişinin de yaralanmasının failleri olduğu ortaya çıkarıldı.

Çıkar amaçlı suç örgütü üyelerine yönelik 3 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda 22 kişi yakalanmış, örgütü yöneten Ümit S.'nin ise cezaevinde olduğu bildirilmişti.

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