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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
27.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

7 bölge raporu

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr

AK Parti’nin yerel seçimlerden önce 81 il ve 7 bölgede yaptığı istişare toplantılarında dile getirilen sorunlar raporlaştırıldı.

Güneydoğu teşkilatı erken evlilikler ve kadın cinayetlerine çözüm bulunması, Akdeniz ve Ege teşkilatı turizm yatırımları ve mültecilerle ilgili talepler, Karadeniz teşkilatı ise hidroelektrik santrallardan kaynaklı sorunlar ve Arap turistlerin mal edinimi konularını gündeme getirdi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı’nca 2023 hedeflerine hazırlık sürecinde il ve ilçe teşkilatlarıyla birlikte temel haklar konusunda politikalar üretmek üzere eğitim ve istişare toplantıları düzenlendi. Toplantılarda teşkilat üyelerine kampanya dili, kullanılan sloganlar, sosyal medyanın etkili kullanımı ve promosyonlar konusunda da bilgiler verildi. 31 Mart seçimlerinden önce tamamlanan toplantıların 75 sayfadan oluşan sonuç raporuna göre bölgelerin kültürel, sosyal, ekonomik yönden pek çok göstergeye göre sorunları farklılık gösterdi.

DOĞUDA HİZMET ŞİKÂYETLERİ

İç Anadolu toplantısında ağırlıklı olarak mülteciler konusunda teşkilatlara gelen şikâyet ve öneriler üzerine konular konuşuldu. Marmara Bölgesi’nde en çok işsizlik ve AK Parti’nin ekonomik istikrar konusunda yaptığı faaliyetler gündeme geldi. Doğu Anadolu’daki teşkilat üyeleri öncelikli olarak bölgeye yönelik yatırımları, yeni iş imkânlarının oluşturulmasını, altyapıya dönük çözülmeyen sorunları, sağlık konusunda eksik olan hizmetleri ve özellikle AK Partili olmayan belediyelerin hizmet yapmamaları konusundaki şikâyetleri dile getirdi. Teşkilat üyeleri Samsun’da yapılan Karadeniz Bölgesi toplantısında ise son dönemde yoğunlaşan Arap turistler ve onların bölgede mal varlığı edinmeleri, doğa turizmi konusundaki yatırımlar, hidroelektrik yatırımları ve betonlaşma konusunda alınan şikâyetleri gündeme taşıdı. 

Gaziantep’teki Güneydoğu bölge toplantısında ise Suriyeli mültecilerin neredeyse hiç dile getirilmemiş olması dikkat çekti. Raporda bu meselenin sadece kent nüfusunun yüzde 200’ü oranında mülteciye ev sahipliği yapan Kilis özelinde dile getirildiğine, diğer illerde neredeyse konuşulmadığına vurgu yapıldı. Güneydoğu toplantısında en çok tartışılan konu ise kanayan yara halini alan kadın cinayetleri, erken evlilikler ve istihdam başlıklarında yoğunlaştı.

AKDENİZ’DE MÜLTECİ SORUNU

- İzmir’de yapılan Ege toplantısında ise teşkilatın dile getirdiği en önemli başlık turizm yatırımları ve turizm dışı faaliyetlere ilişkin konular oldu. Raporda, Suriyeliler konusunun zaman zaman katılımcılar tarafından dile getirildiği, öncelikli ve en büyük problem olarak AK Parti’ye oy vermeyen kişiler tarafından uğranılan fiziksel saldırıların ön plana çıktığı ifade edildi. Antalya’da yapılan Akdeniz toplantısında ise katılımcılar Suriyeli mülteciler konusunu ve bu yoğunluk nedeniyle yaşanan sıkıntıları gündeme taşıdı. Akdeniz toplantısında ayrıca turizm yatırımları ve muhalif belediyelerle yaşanan problemler de öncelikli konular arasında yer aldı.

 

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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