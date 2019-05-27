7 bölge raporu

Güneydoğu teşkilatı erken evlilikler ve kadın cinayetlerine çözüm bulunması, Akdeniz ve Ege teşkilatı turizm yatırımları ve mültecilerle ilgili talepler, Karadeniz teşkilatı ise hidroelektrik santrallardan kaynaklı sorunlar ve Arap turistlerin mal edinimi konularını gündeme getirdi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı’nca 2023 hedeflerine hazırlık sürecinde il ve ilçe teşkilatlarıyla birlikte temel haklar konusunda politikalar üretmek üzere eğitim ve istişare toplantıları düzenlendi. Toplantılarda teşkilat üyelerine kampanya dili, kullanılan sloganlar, sosyal medyanın etkili kullanımı ve promosyonlar konusunda da bilgiler verildi. 31 Mart seçimlerinden önce tamamlanan toplantıların 75 sayfadan oluşan sonuç raporuna göre bölgelerin kültürel, sosyal, ekonomik yönden pek çok göstergeye göre sorunları farklılık gösterdi.

DOĞUDA HİZMET ŞİKÂYETLERİ

İç Anadolu toplantısında ağırlıklı olarak mülteciler konusunda teşkilatlara gelen şikâyet ve öneriler üzerine konular konuşuldu. Marmara Bölgesi’nde en çok işsizlik ve AK Parti’nin ekonomik istikrar konusunda yaptığı faaliyetler gündeme geldi. Doğu Anadolu’daki teşkilat üyeleri öncelikli olarak bölgeye yönelik yatırımları, yeni iş imkânlarının oluşturulmasını, altyapıya dönük çözülmeyen sorunları, sağlık konusunda eksik olan hizmetleri ve özellikle AK Partili olmayan belediyelerin hizmet yapmamaları konusundaki şikâyetleri dile getirdi. Teşkilat üyeleri Samsun’da yapılan Karadeniz Bölgesi toplantısında ise son dönemde yoğunlaşan Arap turistler ve onların bölgede mal varlığı edinmeleri, doğa turizmi konusundaki yatırımlar, hidroelektrik yatırımları ve betonlaşma konusunda alınan şikâyetleri gündeme taşıdı.

Gaziantep’teki Güneydoğu bölge toplantısında ise Suriyeli mültecilerin neredeyse hiç dile getirilmemiş olması dikkat çekti. Raporda bu meselenin sadece kent nüfusunun yüzde 200’ü oranında mülteciye ev sahipliği yapan Kilis özelinde dile getirildiğine, diğer illerde neredeyse konuşulmadığına vurgu yapıldı. Güneydoğu toplantısında en çok tartışılan konu ise kanayan yara halini alan kadın cinayetleri, erken evlilikler ve istihdam başlıklarında yoğunlaştı.

AKDENİZ’DE MÜLTECİ SORUNU

- İzmir’de yapılan Ege toplantısında ise teşkilatın dile getirdiği en önemli başlık turizm yatırımları ve turizm dışı faaliyetlere ilişkin konular oldu. Raporda, Suriyeliler konusunun zaman zaman katılımcılar tarafından dile getirildiği, öncelikli ve en büyük problem olarak AK Parti’ye oy vermeyen kişiler tarafından uğranılan fiziksel saldırıların ön plana çıktığı ifade edildi. Antalya’da yapılan Akdeniz toplantısında ise katılımcılar Suriyeli mülteciler konusunu ve bu yoğunluk nedeniyle yaşanan sıkıntıları gündeme taşıdı. Akdeniz toplantısında ayrıca turizm yatırımları ve muhalif belediyelerle yaşanan problemler de öncelikli konular arasında yer aldı.