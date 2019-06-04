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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA (DHA)
04.06.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

7 bayramdır kaybolan oğlunun hasretiyle yaşıyor: 'Bu bayram da oğlumun fotoğraflarına sarılacağım'

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7 bayramdır kaybolan oğlunun hasretiyle yaşıyor: 'Bu bayram da oğlumun fotoğraflarına sarılacağım'

Konya'nın Akören ilçesinde 6 yaşındayken evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Yasin Şahin'den 38 aydır haber alınamıyor. 4 Nisan 2016'da kaybolan Yasin'in annesi Ümmü Şahin, bayram kutlamayı unutalı çok zaman olduğunu belirterek, ''Yasin'im olmadan 7'nci bayramımıza gireceğiz. Yanımızda olsaydı elimizi öpüp, bayramımızı kutlardı. Bayramları kutlamayı unutalı çok oldu. Her bayram bize ayrı bir acı, ayrı bir zulüm. Bu bayram da oğlumun fotoğraflarına sarılacağım" dedi.

Akören'e bağlı, daha önce köy statüsünde olan Belkuyu Mahallesi'nde oturan Ümmü Şahin (29) ve Yavuz Şahin (39) çiftinin 5 çocuğundan Yasin, 4 Nisan 2016'da Belkuyu Anaokulu'ndan döndükten sonra evlerinin önünde oynarken kayboldu. Yasin'in bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri ile köylüler tarafından çalışma başlatıldı.

Evin çevresi, su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar, mağaralar arandı; ağaç ve çalılıkların dipleri kontrol edildi. Çalışmalarda askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracı da kullanıldı. Mahalle yakınındaki Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü girişinde, Mersin'den gelen dalgıç polislerce sonar cihazlarıyla arama yapıldı. Ancak tüm çabalara rağmen sonuç alınamadı. 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmaları, Kaymakamlık tarafından 24 gün sonra sonlandırıldı.

7 bayramdır kaybolan oğlunun hasretiyle yaşıyor: Bu bayram da oğlumun fotoğraflarına sarılacağım
İçişleri Bakanlığı'nca kayıp çocukların bulunması için Ankara'dan görevlendirilen polis ve askerlerden oluşan özel ekip, geçen yılın temmuz ayında Konya'ya gelerek çalışma başlattı. Dosyayı yeniden açan özel ekip, emniyet ve jandarma yetkilileriyle görüşerek, daha önce yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ekip, aile ve mahalleli ile de görüştü. Ancak özel ekip de kayıp Yasin'in izine rastlayamadı.

7 bayramdır kaybolan oğlunun hasretiyle yaşıyor: Bu bayram da oğlumun fotoğraflarına sarılacağım
YASİN'SİZ 7'NCİ BAYRAM

Kayıp evladı Yasin olmadan 7'nci bayrama gireceklerini belirten anne Ümmü Şahin, "Yasin'im olmadan 7'nci bayramımıza gireceğiz. Yanımızda olsaydı elimizi öpüp, bayramımızı kutlardı. Bayramları kutlamayı unutalı çok oldu. Her bayram bize ayrı bir acı, ayrı bir zulüm. Diğer çocuklarımızla teselli oluyoruz. Bu bayram da Yasin'inim fotoğraflarını sarılıp, oğlumla öyle bayramlaşacağım" diye konuştu.

7 bayramdır kaybolan oğlunun hasretiyle yaşıyor: Bu bayram da oğlumun fotoğraflarına sarılacağım
38 AYDIR KAYIP

Baba Yavuz Şahin ise bayram günü oğullarının kaybolmasının 38'inci ayı olduğunu belirterek şunları söyledi:
''Bugün bayram ve oğlumun kayboluşunun 38'inci ayı. Dile kolay 38 aydır acı çekiyoruz, yol gözlüyoruz. Elimi öpen bir oğlum yok artık. Onsuz 7'nci bayrama giriyoruz. Elimizi öpüp bayramımızı kutlayan Yasin yok artık. Oğluma bayram harçlığı veremeyeceğim. Allah kimseyi çocuklarından ayırmasın. Biz oğlumuzun ölü mü sağ mı olduğunu bile bilmiyoruz. En çok da bu canımızı yakıyor. Oğlumun anılarına sarılıyoruz."

7 bayramdır kaybolan oğlunun hasretiyle yaşıyor: Bu bayram da oğlumun fotoğraflarına sarılacağım

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