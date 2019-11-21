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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem Haberleri7 aylık hamile Hülya'yı öldüren taş davasında bakanlığın talebi: Kanun yararına bozulsun
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Ayşegül USTA/İSTANBUL
21.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

7 aylık hamile Hülya'yı öldüren taş davasında bakanlığın talebi: Kanun yararına bozulsun

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7 aylık hamile Hülya'yı öldüren taş davasında bakanlığın talebi: Kanun yararına bozulsun

Şoför Cahit Arda Uysal (26), 10 Ocak 2016’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında kamyonete ve bariyerlere çarptı.

Kazada kopan beton parçası fırlayıp Mehmet Ümit Gencer’in sürdüğü araçta olan sürücünün 7 aylık hamile eşi Hülya Gençer’in ölümüne neden oldu. Araçta olan Yiğit Şahinbeyoğlu da yaralandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uysal hakkında taksirle ölüme neden olduğu suçlamasıyla 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

7 aylık hamile Hülyayı öldüren taş davasında bakanlığın talebi: Kanun yararına bozulsun

Yiğit Şahinbeyoğlu

25 Ocak 2017’deki duruşmada 53’üncü Asliye Ceza Mahkemesi, Şahinbeyoğlu’nun yaralanması göz önünde bulundurulunca suç vasfının değişeceğini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulundu. Soruşturma sonucunda, Şahinbeyoğlu’nun yaralandığına dair rapor almadığı gerekçesi ile takipsizlik kararı verildi. İtiraz sulh ceza hâkimliğince de reddedilince takipsizlik kesinleşti.

Şahinbeyoğlu, avukatı Merve Uçanok aracılığı ile Adalet Bakanlığı’na başvurarak, takipsizliğe yaptıkları itirazın reddine ilişkin kararın ‘kanun yararına bozulmasını’ istedi. Adalet Bakanlığı da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na talepte bulundu. Talep, Yargıtay tarafından karara bağlanırsa Uysal 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. 

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