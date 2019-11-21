7 aylık hamile Hülya'yı öldüren taş davasında bakanlığın talebi: Kanun yararına bozulsun
Şoför Cahit Arda Uysal (26), 10 Ocak 2016’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında kamyonete ve bariyerlere çarptı.
Kazada kopan beton parçası fırlayıp Mehmet Ümit Gencer’in sürdüğü araçta olan sürücünün 7 aylık hamile eşi Hülya Gençer’in ölümüne neden oldu. Araçta olan Yiğit Şahinbeyoğlu da yaralandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uysal hakkında taksirle ölüme neden olduğu suçlamasıyla 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
Yiğit Şahinbeyoğlu
25 Ocak 2017’deki duruşmada 53’üncü Asliye Ceza Mahkemesi, Şahinbeyoğlu’nun yaralanması göz önünde bulundurulunca suç vasfının değişeceğini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulundu. Soruşturma sonucunda, Şahinbeyoğlu’nun yaralandığına dair rapor almadığı gerekçesi ile takipsizlik kararı verildi. İtiraz sulh ceza hâkimliğince de reddedilince takipsizlik kesinleşti.
Şahinbeyoğlu, avukatı Merve Uçanok aracılığı ile Adalet Bakanlığı’na başvurarak, takipsizliğe yaptıkları itirazın reddine ilişkin kararın ‘kanun yararına bozulmasını’ istedi. Adalet Bakanlığı da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na talepte bulundu. Talep, Yargıtay tarafından karara bağlanırsa Uysal 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle