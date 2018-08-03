7 aylık bebekken teröristler tarafından kurşuna dizilmişti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri7 aylık bebekken teröristler tarafından kurşuna dizilmişti
GeriGündem 7 aylık bebekken teröristler tarafından kurşuna dizilmişti
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
BATMAN (İHA)
03.08.2018 - 13:08, Son Güncelleme:

7 aylık bebekken teröristler tarafından kurşuna dizilmişti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı hainler tarafından tuzaklanan patlayıcının sivil araç geçişi sırasında infilak ettirilmesi ile hayatını kaybeden asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık çocukları Bedirhan Mustafa Karakaya’nın şehadeti, PKK’lı hainlerin 25 yıl öncede Batman’ın Sason ilçesinde yaptığı saldırıyı akıllara getirdi. Sason ilçesinde 25 yıl önce 7 aylıkken teröristlerin saldırısında 6 kurşun alarak yaralanan Ergün Tiryaki, Yüksekova'daki hain saldırıyı kınadı.

Batman’ın Sason ilçesi Dörtbölük köyüne PKK’lı hainler tarafından yapılan baskında 5 vatandaş şehit edilmiş henüz kundakta olan 7 aylık Ergün Tiryaki’yi de 6 kurşunla yaralanmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 6 kurşun yarası ile 3 ay yoğun bakımda kalarak hayata tutunan Ergün Tiryaki, şuan 25 yaşında. Hakkari Yüksekova’da Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’nın PKK’lı hainler tarafından yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi ile şehit edilmesi sonrası acısının yeniden tazelendiğini belirten Ergün Tiryaki, “1993 yılında terör örgütü PKK tarafından köyümüze yapılan hain saldırı sonucunda 5 şehit verdik. Şehitlerden biri annem, diğeri de babamdı. Ben henüz 7 aylıkken 6 kurşun ile yaralanmıştım. 3 ay yoğun bakımda kaldım. Allah’a şükür bugün yaşıyoruz. Zorluklarla, anne ve babasız bugüne kadar büyüdüm. Hakkari’de hain PKK tarafından şehit edilen anne ve çocuğunun duygularını yaşıyorum. Onların çektiği zorluğu göz önünde bulunduruyorum. Ailesinin yaşadığı acıyı hissediyorum. Terör örgütü PKK’yı lanetliyoruz. Onları ve destekçilerini lanetliyorum. Katil PKK elbet bir gün yok olacak. 25 yıl önce aileme yapılan saldırıda 6 kurşun yedim. Henüz 6-7 aylıkken 6 kurşun yedim. Allah’a şükür ölmedim. Hakkari’de anne ve çocuğunu öldüren hain PKK, 25 yıl öncede aynı şeyi yapıyordu. PKK’yı lanetleyerek kınıyorum. Bütün Türkiye vatandaşları olarak PKK terör örgütünü ve destekçilerini kınıyoruz. PKK, bebek katili olduğunu her zaman ispatlıyor. Yaptığı çirkin saldırılarla bebek katili olduğunu, insan düşmanı olduğunu ve hain olduklarını kanıtladılar” dedi.

"KARAKAYA AİLESİNİN ACISINI YAŞIYORUM"

Anne ve babasını PKK’lı hainlerin köy baskınında kaybeden Ergün Tiryaki, “Anne ve babamın mezarını fırsat buldukça ziyaret ediyorum. Bu mezarlıkta 5 anne yatıyor. Hepsi de PKK terör örgütü tarafından şehit edilen anneler. Hakkari Yüksekova’da şehit edilen annenin acısını yaşıyoruz. Onun bize verdiği acıyla anne ve babamın mezarını ziyarete geldim. Terör örgütü PKK’yı lanetliyorum. İnşallah bu olaylar bir daha yaşanmaz ve kimse anne ve evlat acısı çekmez” şeklinde konuştu.

"PKK, KADIN, ÇOCUK ERKEK DEMEDEN KATLİAM YAPIYOR"

Anne ve babası PKK’lı hainler tarafından şehit edilen ve büyük babası tarafından büyütülen Ergün Tiryaki’nin büyük babası Tevfik Tiryaki, PKK’lı hainlerin katliamlarına devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

“25 sene önce bizim köyde teröristler katliam yaptı. 5-6 kişiyi katlettiler. Çocuk, kadın ve erkek demeden katliam yaparak öldürdüler. Hala katliama devam ediyorlar. Hakkari’de ufacık çocuğu annesi ile katlettiler. Terör örgütünü kınıyorum. Bizim düşmanımızdır”.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Vize nedir, vize nereden alınır?

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

CHP'de kurultay için yeterli imza toplanamadı

İş adamına teyzesinden korkunç tuzak