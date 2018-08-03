7 aylık bebekken teröristler tarafından kurşuna dizilmişti

Batman’ın Sason ilçesi Dörtbölük köyüne PKK’lı hainler tarafından yapılan baskında 5 vatandaş şehit edilmiş henüz kundakta olan 7 aylık Ergün Tiryaki’yi de 6 kurşunla yaralanmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 6 kurşun yarası ile 3 ay yoğun bakımda kalarak hayata tutunan Ergün Tiryaki, şuan 25 yaşında. Hakkari Yüksekova’da Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’nın PKK’lı hainler tarafından yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi ile şehit edilmesi sonrası acısının yeniden tazelendiğini belirten Ergün Tiryaki, “1993 yılında terör örgütü PKK tarafından köyümüze yapılan hain saldırı sonucunda 5 şehit verdik. Şehitlerden biri annem, diğeri de babamdı. Ben henüz 7 aylıkken 6 kurşun ile yaralanmıştım. 3 ay yoğun bakımda kaldım. Allah’a şükür bugün yaşıyoruz. Zorluklarla, anne ve babasız bugüne kadar büyüdüm. Hakkari’de hain PKK tarafından şehit edilen anne ve çocuğunun duygularını yaşıyorum. Onların çektiği zorluğu göz önünde bulunduruyorum. Ailesinin yaşadığı acıyı hissediyorum. Terör örgütü PKK’yı lanetliyoruz. Onları ve destekçilerini lanetliyorum. Katil PKK elbet bir gün yok olacak. 25 yıl önce aileme yapılan saldırıda 6 kurşun yedim. Henüz 6-7 aylıkken 6 kurşun yedim. Allah’a şükür ölmedim. Hakkari’de anne ve çocuğunu öldüren hain PKK, 25 yıl öncede aynı şeyi yapıyordu. PKK’yı lanetleyerek kınıyorum. Bütün Türkiye vatandaşları olarak PKK terör örgütünü ve destekçilerini kınıyoruz. PKK, bebek katili olduğunu her zaman ispatlıyor. Yaptığı çirkin saldırılarla bebek katili olduğunu, insan düşmanı olduğunu ve hain olduklarını kanıtladılar” dedi.

"KARAKAYA AİLESİNİN ACISINI YAŞIYORUM"

Anne ve babasını PKK’lı hainlerin köy baskınında kaybeden Ergün Tiryaki, “Anne ve babamın mezarını fırsat buldukça ziyaret ediyorum. Bu mezarlıkta 5 anne yatıyor. Hepsi de PKK terör örgütü tarafından şehit edilen anneler. Hakkari Yüksekova’da şehit edilen annenin acısını yaşıyoruz. Onun bize verdiği acıyla anne ve babamın mezarını ziyarete geldim. Terör örgütü PKK’yı lanetliyorum. İnşallah bu olaylar bir daha yaşanmaz ve kimse anne ve evlat acısı çekmez” şeklinde konuştu.

"PKK, KADIN, ÇOCUK ERKEK DEMEDEN KATLİAM YAPIYOR"

Anne ve babası PKK’lı hainler tarafından şehit edilen ve büyük babası tarafından büyütülen Ergün Tiryaki’nin büyük babası Tevfik Tiryaki, PKK’lı hainlerin katliamlarına devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

“25 sene önce bizim köyde teröristler katliam yaptı. 5-6 kişiyi katlettiler. Çocuk, kadın ve erkek demeden katliam yaparak öldürdüler. Hala katliama devam ediyorlar. Hakkari’de ufacık çocuğu annesi ile katlettiler. Terör örgütünü kınıyorum. Bizim düşmanımızdır”.