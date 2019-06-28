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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
28.06.2019 - 20:50, Son Güncelleme:

7 aylık bebeğini, içini oyduğu karpuzda serinletti

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7 aylık bebeğini, içini oyduğu karpuzda serinletti

Aydın’ın Çine ilçesinde, evli ve 2 çocuk babası Mustafa Avohan, sıcaktan bunalan 7 aylık kızı Ayla Avohan’ı, ilginç bir yöntem geliştirerek oyduğu 18 kiloluk karpuzun içine koyarak serinletmeye çalıştı.

Aydın ve çevresinde 40 dereceye yaklaşan sıcak hava nedeniyle, kentliler serinlemek için her yolu deniyor. Çine’de oto kiralama işi yapan Mustafa Avohan, eve geldiğinde sıcaktan bunaldığını fark ettiği 7 aylık kızı Ayla Avohan’ı ilginç bir yöntemle serinletmeye çalıştı. Manavdan aldığı 18 kilogramlık karpuzun içini oyan Avohan, minik Ayla’yı içine koydu. Karpuzun içinde serinleyen Ayla’nın neşesi ilgi çekti. Ayla’nın serinlediğini gören ablası Öykü Avohan da onun sevincine ortak oldu.

7 aylık bebeğini, içini oyduğu karpuzda serinletti

Minik kızının serinlemesinden mutlu olan baba Mustafa Avohan, "Ayla henüz 7 aylık. Son günlerde sıcaklıkların artmasıyla birlikte huzursuz olmaya başladı. Ayla’nın karpuza karşı da ne zaman görse bir ilgisi vardı. Kendimce Ayla’yı karpuzla serinletebileceğimi düşündüm ve umduğum gibi oldu. Zaman zaman sıcaklıklar artmaya devam ettikçe Ayla için aynı çözümü uygulamaya devam edeceğim" dedi.

7 aylık bebeğini, içini oyduğu karpuzda serinletti

7 aylık bebeğini, içini oyduğu karpuzda serinletti

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