7 aydır süren kâbus! "Hayatımız karardı, psikolojimiz bozuldu" Gece yarısı yüzlerini kapatıp...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri7 aydır süren kâbus! "Hayatımız karardı, psikolojimiz bozuldu" Gece yarısı yüzlerini kapatıp...
GeriGündem 7 aydır süren kâbus! "Hayatımız karardı, psikolojimiz bozuldu" Gece yarısı yüzlerini kapatıp...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
28.01.2019 - 19:40, Son Güncelleme:

7 aydır süren kâbus! "Hayatımız karardı, psikolojimiz bozuldu" Gece yarısı yüzlerini kapatıp...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
7 aydır süren kâbus! "Hayatımız karardı, psikolojimiz bozuldu" Gece yarısı yüzlerini kapatıp...

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Altındağ Ailesi’nin evi, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yaklaşık 7 aydan bu yana 7 kere taşlı saldırıya uğradı. Evde engelli eşi ve tek çocuğu ile yaşayan anne Perihan Altındağ (49), "Kırılan camlara bugüne kadar toplam 7 bin lira para ödedim. Ancak yine de kırmaya devam ediyorlar" dedi.

Tek çocuklu Altındağ Ailesi, Fatih Mahallesi 75’inci Yıl Bulvarı’ndaki iki katlı müstakil evlerine 7 aydır yapılan 7 taşlı saldırı nedeniyle korku içinde yaşıyor. Evlere temizliğe giderek yüzde 99 oranında engelli eşi Nurullah Altındağ (50) ve oğlu Ersin Altındağ’ın (14) geçimini sağlayan Perihan Altındağ, saldırılara isyan etti. Altındağ, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yapılan taşlı saldırıya karşı güvenlik kamerası taktırdığını, ancak yine de evlerinin camlarının taşla kırılmasına devam edildiğini söyledi. Anne Altındağ, Şehzadeler İlköğretim Okulu 8’inci sınıfa giden oğlu Ersin Altındağ’ı sürekli okula kendisinin götürmek zorunda kaldığını, can güvenliklerinin olmadığını söyledi.

7 aydır süren kâbus Hayatımız karardı, psikolojimiz bozuldu Gece yarısı yüzlerini kapatıp...

’KAMERAYA RAĞMEN YİNE KIRDILAR’

Camları ilk kırıldığında mahallede bomba patladığını sanan Perihan Altındağ, "Bu olaylar 7 ay önce, Temmuz ayı başında başladı. Bir gün sabaha karşı bir gürültü duyduk. Bomba patladı zannettik. Çıkıp, dışarıya baktık. Ancak, o ana kadar kendi evimize karşı bir saldırı olacağı aklımızın ucundan bile geçmiyordu. Komşular da dışarıya çıkmışytı. Baktık ki bizim evin camı taş atılıp, kırılmış. Polisi arayıp, şikayetçi olduk. İki gün sonra tekrar taş atıp, camı kırdılar. Bunun üzerine güvenlik kamerası taktırdık. Kameraya rağmen yine camlarımızı kırmaya devam ettiler. Bu sefer polise güvenlik kamerası görüntülerini götürdük. Balkonumuza girdiler, hırsız zannettik. Balkona demir korkuluk taktırdık. Bu sefer de demir korkulukların arasından taş atıp camları kırmaya devam ettiler" dedi.

7 aydır süren kâbus Hayatımız karardı, psikolojimiz bozuldu Gece yarısı yüzlerini kapatıp...

’CAN GÜVENLİĞİMİZ SAĞLANSIN’

Yaşananlar karşısında psikolojilerinin bozulduğunu belirten anne Altındağ, "Bir gece yarısı yine geldiler. Yine camımızı kırmışlar. Hayatımız karardı. Psikolojimiz bozuldu. Hayatımızdan endişe ediyoruz. Şüphelilerden birinin yüzünü ceketiyle kapatırken görüntüsü var fakat bir türlü yakalanamıyor. Kimseye güvenimiz kalmadı. Bu evde 30 yıldır oturuyoruz. Başkalarının evlerine temizliğe gidiyorum. Bundan hiç utanmıyorum. Ama kazancımı cam parasına veriyorum. Oğlumu okula götürüyorum, kapısında bekliyorum. Can güvenliğimiz yok. Vergimi veriyorum, vatandaşlık görevimi yerine getiriyorum. Ben bu devlete görevimi yaparken, tek isteğim can güvenliğim. Artık yakalasınlar şunları" diye konuştu.

Perihan Atındağ, husumet yaşadıkları kimse bulunmadığını da belirtip, "Bunu kimin yaptığını biz de merak ediyoruz" dedi.

7 aydır süren kâbus Hayatımız karardı, psikolojimiz bozuldu Gece yarısı yüzlerini kapatıp...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İYİ Parti milletvekili istifa etti

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar CHP'den istifa etti

İYİ Parti'den, Tunç Soyer açıklaması: Parti tabanımız ve teşkilatımız tepkiyle karşıladı

Fuat Oktay'dan 'hibrit otomobil' mesajı