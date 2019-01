7 ayda 7. kez aynı korku... "Bu adam bizi öldürecek" dedi

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'nda ikamet eden Altındağ ailesi kabusu yaşıyor. Kimliği belirsiz kişilerce evleri sürekli taşlı saldırıya uğrayan Altındağ ailesinin neredeyse bütün pencereleri kırıldı. 7 ayda 7 defa saldırıya uğrayan Altındağ ailesi çareyi güvenlik kamerası taktırmakta buldu. Güvenlik kameralarını fark eden kimliği belirsiz saldırganlar yüzlerini ceketleri ile örterek saldırılarına devam etti. Durumu emniyete bildiren Altındağ ailesi saldırganların bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyor. Özellikle gece yarısı saldırıya uğrayan aile yetkililerin duruma el atmasını istedi.



"ZANNETTİK Kİ BOMBA PATLADI"



Yüzde 99 oranında engelli eşi Nurullah Altındağ ve çocuğu Ersin Altındağ ile yaşadığını söyleyen Perihan Altındağ, evlerine düzenlenen saldırıları anlattı. 7 ay önce ilk saldırının gerçekleştiğinde bomba patladığını sandıklarını söyleyen Perihan Altındağ, "Gece yatıyorduk. Sabaha karşı güm diye bir ses çıktı. Zannettik ki bomba patladı. Dışarı çıktık. Oraya buraya baktık. Bir baktık bizim cam gitmiş.



Bir başladı. 15 gün geçiyor, geliyor camları yine patlatıyor. Kıramasın diye balkonumu demirle kapattırdım. Ondan sonra yan tarafa başladı. Güvenlik kamerası taktırdım. Görüntüleri polise götürüyorum. Tık yok. Bu adam bu gidişle bizi öldürecek. Gerçekten öldürecek ama bu adam bizi. Daha 15 gün oldu camı yine kırdı" dedi.



"ÖLDÜRECEK BİZİ, KORKUYORUZ"



Artık hayatlarından endişe ettiklerini söyleyen Perihan Altındağ, Benim 12 yaşında çocuğum var. Korkuyorum. Bir kere değil, iki kere değil. Yüzde 99 özürlü kocam var benim. Bu gidişle kocam sinirden gidecek yani. Korkudan elimiz ayağımız titriyor. Evin her yerini kapattırdık. Çocuğumu okula götürüp, kapısında bekliyorum. Öldürecek bizi. Korkuyoruz. Kendimi geçtim. Çocuğumdan korkuyorum. Çocuğuma bir şey yapacaklar diye korkuyorum. Psikolojimiz bozuldu. Kimin evine atılsa bozulur. Bir de uykudayken atıyor yani. Sabah karşı atıyor" diye konuştu.



Kendisinin yaklaşık 30 yıldır bu evde oturduğunu ve taşınmak istemediğini söyleyen Perihan Altındağ, "Ben 30 yıldır durduğum evden nereye taşınayım. Burada ömrümü geçirdim. Gidebilecek yerim var ama nereye gideyim” dedi.



Saldırılar yüzünden derslerine odaklanamadığını söyleyen 12 yaşındaki Ersin Altındağ, "Okula giderken korkuyorum. Camımız kırılmış zaten. Korkmamak elde değil. Her an başıma bir şey gelebileceği korkusundayım. Camımı kıran adam bize her şeyi yapabilir. Bu durum derslerimi baya etkiledi. Birkaç gün uyuyamadım. Hatta kapıda bile bekledim. Gündüz uyumaya başladım. Lütfen bize yardım edin. Çok ihtiyacımız var" diye konuştu.

Altındağ ailesi saldırganların bir an önce yakalanması için yetkililerden yardım bekliyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR