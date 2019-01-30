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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cemil SEVAL / DHA
30.01.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

7 ayda 7 kez aynı evi taşlamıştı! Sebebini böyle açıkladı…

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7 ayda 7 kez aynı evi taşlamıştı! Sebebini böyle açıkladı…

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde Perihan Altındağ'ın (49) engelli eşi ve oğluyla yaşadığı eve 7 ayda 7 ayrı taşlı saldırı gerçekleştirerek, camlarını kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet K.(25), 3 haftada bir polis merkezine giderek imza verme şartıyla serbest bırakıldı. Saldırgan, ailenin beslediği köpeğin kendisine saldırması nedeniyle taşlama olaylarını gerçekleştirdiğini söyledi.

Perihan Altındağ ve yüzde 99 oranında engelli eşi Nurullah Altındağ (50) ile oğlu Ersin Altındağ'ın(14) yaşadığı Fatih Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'ndaki ev, son 7 ayda 7 kez taşlı saldırıya uğradı. Her saldırıda camları kılırlan aile, eve güvenlik kamerası taktırdı. Ancak güvenlik kameralarını fark eden saldırgan, yüzünü ceketiyle kapatarak, saldırılarına devam etti. Evlere temizliğe giderek ailesini geçindirmeye çalışan Perihan Altındağ'ın şikayeti üzerine polis hareteke geçti. Saldırganın Mehmet K. olduğu tespit edildi. Mehmet K. dün sabah evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Farklı suçlardan sabıka kaydı olduğu belirlenen Mehmet K. ifadesinde, "Evde köpek bakılıyor. Dışarıda gezerken bu köpek bana saldırdı. Köpeğe kızdığım için iki kere taşladım. Yedi kez taşlamadım. Başka bir husumetim yok" dedi. Adliyeye sevk edilen Mehmet K., sulh ceza hakimliği tarafından denetimli serbestlik getirilerek serbest bırakıldı. Mehmet K., 3 haftada bir Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek imza verecek.

Korkudan uyuyamıyorlar... Evleri 7 defa saldırıya uğradı kırılmadık pencere kalmadıManisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Altındağ Ailesi’nin evi, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yaklaşık 7 aydan bu yana 7 kere taşlı saldırıya uğradı. Evde engelli eşi ve tek çocuğu ile yaşayan anne Perihan Altındağ (49), "Kırılan camlara bugüne kadar toplam 7 bin lira para ödedim. Ancak yine de kırmaya devam ediyorlar" dedi.
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