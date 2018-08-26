7 arkadaş kavurma yedi! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri7 arkadaş kavurma yedi! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı
GeriGündem 7 arkadaş kavurma yedi! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
26.08.2018 - 13:29, Son Güncelleme:

7 arkadaş kavurma yedi! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
7 arkadaş kavurma yedi! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 7 arkadaş birlikte kestikleri büyükbaş hayvanın etinden yedi. İki kişinin ellerinde yara çıktı. Hastaneye başvuran 2 kişi, kan tahlili yapıldıktan sonra şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı.

Akçaabat'a bağlı Çolaklı Mahallesi'nde 7 arkadaş, Kurban Bayramı'nın ikinci günü aynı mahalleden aldıkları kurbanlık büyükbaş hayvanı kesti. Daha sonra evlerine götürdükleri etten yiyen kurban ortaklarından H.A. ve S.M.'nin bir süre sonra ellerinde yara çıktı. Bunun üzerine hastaneye başvuran iki arkadaşa kan tahlili yapıldı. KTÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde muayene edilen 2 kişi, şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı. Aile üyelerine de kan tahlili yapılırken şarbon şüphesiyle ilaç tedavisine başlandı. Aynı kurbana ortak olan diğer kişilere de haber verilerek incelenmek üzere kan örnekleri alındı.

"ETLERİ NE YAPACAĞIZ?"

Kurban ortaklarından Mustafa Dereköylü, "Mahallemizden aldığımız ineği kurban kestik. Daha sonra kavurma yaptık yedik. Bizde yara çıkmadı ama kan tahlillerimiz alındı. 10 gün içinde gelecekmiş bilgisi, bekliyoruz. Diğer arkadaşlar tedavi altına alındılar. İnşallah iyileşirler. Bu hayvanların böyle olduğunu nasıl bilmezler? Elimizdeki etleri ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililer gelip alsa diye bekliyoruz" diye konuştu.

"İLK TAHLİLLER NEGATİF"

Trabzon Tarım İl Müdürü Coşkun Gülbay ise söz konusu etlerden alınan numuneler sonucu yaptıkları ilk tahlillerin negatif çıktığını, şarbon izine rastlanmadığı belirtti. Gülbay "Konuyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Sağlık İl Müdürlüğü'nün yaralar üzerindeki araştırmaları da devam ediyor. Kimse panik yapmasın, her şey kontrol altında" dedi. (HABERTÜRK)

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (26.08.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Katili iki yıl sonra yakalandı

Türkiye’de petrol sahaları artık havadan tespit ediliyor

Bu nasıl vicdan! Poşetten çıktı

7 arkadaş kavurma yedi! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı