7.9 milyon dolar Ensar Vakfı’na... Kızılay: Şartlı bağış yapıldı

Dönemin Başkentgaz Genel Müdür Vekili Asım Yüksel ve Başkentgaz Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun imzası bulunan belgede, Türk Kızılayı’na 8 milyon dolar bağışlandığı, bu bağışın 75 bin dolarının Kızılay’a verildiği geri kalan 7 milyon 925 bin doların ise Ensar Vakfı’na aktarıldığı belirtildi. Türk Kızılayı Bağış Yönetimi Direktörlüğü’nden yapılan açıklamada, kimi bağışların bazı faaliyetlerde kullanılması şartıyla yapıldığı, Başkentgaz’ın da öğrenci yurdu yapılmasını istediği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: “Kızılay, kamu bütçesinden pay almamakta, insani yardım çalışmalarını tamamen bağışlarla finanse etmektedir. Hayırsever vatandaşlarımız ve duyarlı şirketlerimiz Kızılay’a doğrudan bağış yapıp herhangi bir şart öne sürmedikleri gibi, bazı bağışlarını da bazı faaliyetlerde kullanılma şartı ile yapmaktadırlar. Kızılay’ın resmi internet sitesine girildiğinde onlarca şartlı bağış hesabı olduğu görülecektir. Kimi firmalar bağışlarıyla sadece tekerlekli sandalye alınmasını, kimi firmalar da su kuyuları açılmasını istemektedir. Söz konusu haberde adı geçen hayırsever firma da Kızılay’a bağışta bulunmuş ve şart olarak eğitim hizmetlerine destek vermek amacıyla öğrenci yurdu yapılmak üzere habere konu olan vakfa aktarılmasını istemiştir. Kızılay da bu şartı, bağışçının istekleri doğrultusunda yerine getirmiştir.”

Başkentgaz’dan yapılan açıklamada, “Kızılay açıklama yaptı, onun açıklaması bizim için yeterli” denildi.