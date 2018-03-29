7.5 yıl hapislik fotoğraf

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan sanık Baştan, hastası olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü davası sanıklarını kast ederek, “Bir grup hasta beni mağdur ve suistimal etmiştir” dedi. Firari savcı Zekeriya Öz’ün kızını tedavi ettiğini anlatan Baştan, “Tanışıklığım tamamen hasta-doktor ilişkisidir. Bu şahıs zırhlı arabasıyla bana gelirken bu kişinin birkaç yıl sonra suçlu olacağını bilemezdim. Enes Kanter de Fenerbahçe ve Milli Takım’ın oyuncusuydu. O gruptan tanıdığım insanlar oldu ama hiyerarşik yapıya dahil olmadım. Bizim gibi yetişmiş hekimlerin heba olmasına izin vermeyin” diye konuştu.

Baştan’ı ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’tan 7.5 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti tahliyesine karar verdi. Baştan hakkında ‘ev hapsi’ uygulanmasına hükmedildi.