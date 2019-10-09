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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN/İSTANBUL
09.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

6’ncı raporda da aynı sonuç: Kusursuz

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6’ncı raporda da aynı sonuç: Kusursuz

Yoğurtçu Parkı’nda yürüyüş yaparken hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule İdil Dere, mahkemeye ulaşan 6. bilirkişi raporunda da ‘kusursuz’ olarak yer aldı. Şule İdil Dere’ye yaya yolunda yürüyen sade bir vatandaş olarak kusur yüklenemeyeceği belirtildi.

KADIKÖY Kurbağalıdere’deki ıslah çalışmaları sırasında, 13 Mayıs 2016’da Yoğurtçu Parkı’nda yürüyüş yapan İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Şule İdil Dere hafriyat kamyonu altında kalarak yaşamını yitirmişti. Ölümüne ilişkin görülen davada mahkemeye ulaşan 6. bilirkişi raporunda da Şule İdil Dere’nin kusursuz, kamyon şoförü Mümin Kılıç’ın da asli kusurlu olduğu belirtildi. Raporda manevra yapmak için bir işaretçisi olmadan yayalara ait bir yolda dikkatsiz olarak araç kullanan kamyon şoförü Mümin Kılıç’ın asli kusurlu olduğu belirtilirken, kazada hayatını kaybeden Şule İdil Dere’nin, yaya yolunda yürüyen sade bir vatandaş olarak kusur izafe edilemeyeceğinden dolayı kusursuz olduğu belirtildi.

6 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Raporda şu ifadelere yer verildi: “Kök raporumuzda yer aldığı üzere, Deniz Hizmetleri Müdürü İbrahim Ruhi Kelleci, Asya Yakası Kıyı Temizlik Şefi Teyfur Bingöl ve İş Güvenliği Uzmanı Zafer Karasaçlı adına vermiş oldukları itiraz dilekçesinde, normal şartlar altında bölgede işaretçi görevlendirildiği fakat kazanın yaşandığı anda bu işaretçinin olmadığını belirttiler. Bu yüzden sözleşmede yüklenici sıfatı ile anılacak olan İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi San. Ve Tic. A.Ş.’nin Deniz Hizmetleri Müdürlüğü’nde Asya Yakası Kıyı Temizlik Şefi Teyfur Bingöl, Zafer Karasaçlı ve sözleşmede imzası bulunan İbrahim Ruhi Kelleci’nin ayrı ayrı tali kusurlu olduğu değerlendirilmektedir.” Raporda ayrıca, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü’nde Deniz Yüzeyi ve Kıyı Temizlik Şefi olan Saffet Altındağ’ın, denetleme ödevini eksik yaptığından dolayı tali kusurlu olduğu da belirtildi.

Teyfur Bingöl, Zafer Karasaçlı, İBB’nin kontrol elemanı Ergun Ata, Harita Mühendisi Kamil Celal Yıldırım, İSTAÇ A.Ş. Deniz Hizmetleri Müdürü İbrahim Ruhi Kelleci, Saffet Altındağ’ın yanı sıra, kamyonu kullanan sürücü Mümin Kılıç hakkında, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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