69 ay yönetmelikle şekillenecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri69 ay yönetmelikle şekillenecek
GeriGündem 69 ay yönetmelikle şekillenecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Umut ERDEM/ANKARA
27.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

69 ay yönetmelikle şekillenecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
69 ay yönetmelikle şekillenecek

Eğitimde kapsamlı değişiklikler içeren yasa teklifinin okula başlama yaşını 69 aya çıkaran maddesi dün Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Böylece 66 ay olan okula başlama yaşı 69 aya çıkarılıyor. Ayrıca öğrencilerin gelişim düzeylerine göre okula erken başlama ya da geç başlama hakkı verilmesine ilişkin hususların yönetmelikle düzenlenebilmesine de olanak sağlanıyor. Bu kapsamda gelişimi hızlı olan çocukların okula erken başlayabilmesi ile gelişimi yavaş olan çocukların okula geç başlayabilmesine olanak tanınıyor. Eğitim sistemindeki bu önemli değişiklik, teklifin tümünün Meclis’te kabul edilip, Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra yürürlüğe girecek.

TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda eğitimde yeni düzenlemeleri içeren teklifin görüşmelerinde eleştirileri yanıtladı. İşler, “66 aydan küçük, 60 ayını dolduran çocukların velileri genelde çocuklarını okula vermiyor, bunun için de rapor vesaire getiriyordu. Bu raporları yeni yönetmelikle kaldırıyoruz” dedi. İşler, ikinci maddeyle ilgili şunları söyledi:

BU RAPORLARI KALDIRIYORUZ

“Kanunun 2’nci maddesinde bu işin uygulamasının yönetmelikle yapılacağı bildiriliyor. Biz de Komisyon olarak Millî Eğitim Bakanlığıyla görüşerek, bu hususun nasıl uygulamaya geçirileceğini sorduğumuzda, bize iletilen bilgiyi sunuyorum. 66 aydan küçük, 60 ayını dolduran çocukların velileri genelde çocuklarını okula vermiyor, bunun için vermemesi için de rapor vesaire getiriyordu. Yani şu anki uygulamayı söylüyorum. Bu raporları bu yeni yönetmelikle kaldırıyoruz; tamamen velinin izni ve talebine bağlı olarak, gelecek uygulamayla 66, 67, 68 aylık çocukların velisinin yazılı isteğine göre, çocuğun gelişimi göz önünde bulundurularak çocuğun kaydı yapılabilecek.” 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Dikkat! Ve başladı... 17 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor
Kötü kokular gelmesi üzerine korkunç gerçek ortaya çıktı
Balıkçıların ağına takıldı! Vinçle taşındılar...
Şehit Eren Bülbül'ün adı ilk yerli ve milli SİHA'sına verildi