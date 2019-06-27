69 ay yönetmelikle şekillenecek
Eğitimde kapsamlı değişiklikler içeren yasa teklifinin okula başlama yaşını 69 aya çıkaran maddesi dün Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Böylece 66 ay olan okula başlama yaşı 69 aya çıkarılıyor. Ayrıca öğrencilerin gelişim düzeylerine göre okula erken başlama ya da geç başlama hakkı verilmesine ilişkin hususların yönetmelikle düzenlenebilmesine de olanak sağlanıyor. Bu kapsamda gelişimi hızlı olan çocukların okula erken başlayabilmesi ile gelişimi yavaş olan çocukların okula geç başlayabilmesine olanak tanınıyor. Eğitim sistemindeki bu önemli değişiklik, teklifin tümünün Meclis’te kabul edilip, Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra yürürlüğe girecek.
TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda eğitimde yeni düzenlemeleri içeren teklifin görüşmelerinde eleştirileri yanıtladı. İşler, “66 aydan küçük, 60 ayını dolduran çocukların velileri genelde çocuklarını okula vermiyor, bunun için de rapor vesaire getiriyordu. Bu raporları yeni yönetmelikle kaldırıyoruz” dedi. İşler, ikinci maddeyle ilgili şunları söyledi:
BU RAPORLARI KALDIRIYORUZ
“Kanunun 2’nci maddesinde bu işin uygulamasının yönetmelikle yapılacağı bildiriliyor. Biz de Komisyon olarak Millî Eğitim Bakanlığıyla görüşerek, bu hususun nasıl uygulamaya geçirileceğini sorduğumuzda, bize iletilen bilgiyi sunuyorum. 66 aydan küçük, 60 ayını dolduran çocukların velileri genelde çocuklarını okula vermiyor, bunun için vermemesi için de rapor vesaire getiriyordu. Yani şu anki uygulamayı söylüyorum. Bu raporları bu yeni yönetmelikle kaldırıyoruz; tamamen velinin izni ve talebine bağlı olarak, gelecek uygulamayla 66, 67, 68 aylık çocukların velisinin yazılı isteğine göre, çocuğun gelişimi göz önünde bulundurularak çocuğun kaydı yapılabilecek.”
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